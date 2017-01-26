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هاتف شاومي مي 6قادم بغطاء خلفي من السيراميك وفي 3 إصدارات مختلفة – شائعات

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هاتف شاومي مي 6قادم بغطاء خلفي من السيراميك وفي 3 إصدارات مختلفة – شائعات
(من tech-wd.com)
تعاني شركة شاومي الصينية من بعض الجلبة المُثارة حولها، خاصة بعد أن أعلن هوجو بارا عن تركه لمنصب نائب رئيس الشركة وعودته إلى وادي السليكون. لكن على كل حال تلك الأمور لا تؤثر على خطط الشركات، وما يهمنا هنا هو أحدث الشائعات حول هاتف مي 6 المقبل، حيث ذكرت أنه هيكل الهاتف من الخلف سيتم تصنيعه من السيراميك. وتقول الشائعات إن مي 6 قادم في ثلاثة إصدارات مختلفة، على أن يأتي أحدهم بشاشة منحنية، بالإضافة » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
محب التقنية منذ 5 ساعة
+0 تثبيت
الهاتف منافس قادم لاجهزة ابل
[الرد على محب التقنية]

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