هاتف شاومي مي 6قادم بغطاء خلفي من السيراميك وفي 3 إصدارات مختلفة – شائعات

تعاني شركة شاومي الصينية من بعض الجلبة المُثارة حولها، خاصة بعد أن أعلن هوجو بارا عن تركه لمنصب نائب رئيس الشركة وعودته إلى وادي السليكون. لكن على كل حال تلك الأمور لا تؤثر على خطط الشركات، وما يهمنا هنا هو أحدث الشائعات حول هاتف مي 6 المقبل، حيث ذكرت أنه هيكل الهاتف من الخلف سيتم تصنيعه من السيراميك. وتقول الشائعات إن مي 6 قادم في ثلاثة إصدارات مختلفة، على أن يأتي أحدهم بشاشة منحنية، بالإضافة » تفاصيل
يبدو أن معظم شركات تصنيع الهواتف ستتجه نحو الشاشات المنحنية، وقد شاهدنا ذلك مبكرًا مع سامسونج، بل وأتى أحدث هواتفها – جالاكسي نوت 7 – بنفس الحواف المنحنية، ومن الواضح أن شاومي هي الأخرى تريد أن تدلو...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...
نتائج مالية مبهرة قدمتها علي بابا حيث تخطت عائداتها وأرباحها توقعات المحللين. وحققت الشركة في الربع الثالث عائدات إجمالية 7.67 مليار دولار منها أرباح صافية 2.45 مليار دولار. بهذا تكون قد حققت الشركة...