آبل لا تنوي الاعتماد على شركة Foxconn لإنتاج هواتف iPhone في الهند

Foxconn قد تكون قادرة على نقل إنتاج iPhone إلى أمريكا، لكن بشروط لا تُرضي الرئيس الأمريكي هذا الموضوع Foxconn قد تكون قادرة على نقل إنتاج iPhone إلى أمريكا، لكن بشروط لا تُرضي الرئيس الأمريكي ظهر على عالم آبل. اصطدمت مُخططات وأحلام الرئيس الأمريكي المُنتخب، دونالد ترامب Donald Trump، في...