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آبل لا تنوي الاعتماد على شركة Foxconn لإنتاج هواتف iPhone في الهند

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آبل لا تنوي الاعتماد على شركة Foxconn لإنتاج هواتف iPhone في الهند
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع آبل لا تنوي الاعتماد على شركة Foxconn لإنتاج هواتف iPhone في الهند ظهر على عالم آبل. تنوي شركة آبل تقليل الاعتماد على شركة Foxconn في إنتاج هواتف iPhone وتحديدًا في الهند والاستعانة بشركة Wistron التي تمتلك مُسبقًا معامل هناك مُتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية. واستنادًا على الشائعات، فإن Foxconn تنوي بالفعل افتتاح معاملها الخاصّة في الهند من أجل البدء بتصنيع الأجهزة الذكية هناك، لكنها » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Heba Salim منذ 4 ساعة
+0 تثبيت
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