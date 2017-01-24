هذا الموضوع آبل لا تنوي الاعتماد على شركة Foxconn لإنتاج هواتف iPhone في الهند ظهر على عالم آبل.
تنوي شركة آبل تقليل الاعتماد على شركة Foxconn في إنتاج هواتف iPhone وتحديدًا في الهند والاستعانة بشركة Wistron التي تمتلك مُسبقًا معامل هناك مُتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية. واستنادًا على الشائعات، فإن Foxconn تنوي بالفعل افتتاح معاملها الخاصّة في الهند من أجل البدء بتصنيع الأجهزة الذكية هناك، لكنها » تفاصيل
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...