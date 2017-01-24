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عائدات علي بابا تتجاوز 7 مليار دولار في ثلاثة أشهر

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عائدات علي بابا تتجاوز 7 مليار دولار في ثلاثة أشهر
(من tech-wd.com)
نتائج مالية مبهرة قدمتها علي بابا حيث تخطت عائداتها وأرباحها توقعات المحللين. وحققت الشركة في الربع الثالث عائدات إجمالية 7.67 مليار دولار منها أرباح صافية 2.45 مليار دولار. بهذا تكون قد حققت الشركة قفزة 54% عن نفس الربع من العام الماضي، وهذا النمو دفع الشركة لزيادة توقعاتها عن كامل العام المالي الحالي من 48 إلى 53 بالمئة زيادة في العائدات. وتشكّل التجارة الإلكترونية مصدر الدخل الرئيسي للشركة حيث » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Heba Salim منذ 4 ساعة
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موضوع رائع
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