عائدات علي بابا تتجاوز 7 مليار دولار في ثلاثة أشهر

نتائج مالية مبهرة قدمتها علي بابا حيث تخطت عائداتها وأرباحها توقعات المحللين. وحققت الشركة في الربع الثالث عائدات إجمالية 7.67 مليار دولار منها أرباح صافية 2.45 مليار دولار. بهذا تكون قد حققت الشركة قفزة 54% عن نفس الربع من العام الماضي، وهذا النمو دفع الشركة لزيادة توقعاتها عن كامل العام المالي الحالي من 48 إلى 53 بالمئة زيادة في العائدات. وتشكّل التجارة الإلكترونية مصدر الدخل الرئيسي للشركة حيث » تفاصيل
نشرت آبل نتائجها المالية عن الربع الرابع والتي أظهرت عائدات إجمالية 51.5 مليار دولار منها أرباح صافية 11.1 مليار دولار. وكانت الشركة قد حققت بنفس الربع من العام الماضي عائدات إجمالية 42.1 مليار دولار...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...