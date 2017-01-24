عائدات علي بابا تتجاوز 7 مليار دولار في ثلاثة أشهر

تطبيقات تمبلر على أندرويد و iOS تحصل على ميزة الملصقات والفلاتر كما هو حال بقية التطبيقات الأخرى حصل تطبيق تمبلر أخيراً على ميزة الفلاتر والملصقات التي قد تصبح مستقبلاً مصدر دخل آخر للشركة إذا ماقررت إطلاق ملصقات مدفوعة لاحقاً . الفكرة شبيهه بما هو موجود ف سناب...