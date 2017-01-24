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تطبيقات تمبلر على أندرويد و iOS تحصل على ميزة الملصقات والفلاتر

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تطبيقات تمبلر على أندرويد و iOS تحصل على ميزة الملصقات والفلاتر
(من tech-wd.com)
كما هو حال بقية التطبيقات الأخرى حصل تطبيق تمبلر أخيراً على ميزة الفلاتر والملصقات التي قد تصبح مستقبلاً مصدر دخل آخر للشركة إذا ماقررت إطلاق ملصقات مدفوعة لاحقاً . الفكرة شبيهه بما هو موجود ف سناب شات أو انستغرام وغيرها من التطبيقات يمكنك الاختيار من بين 100 ملصق متوفر حالياً داخل التطبيق ووضعها على الصورة قبل مشاركتها . أما بالنسبة للفلاتر فهي ستظهر فور النقر على العصا السحرية الموجودة بالأسفل » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Heba Salim منذ 4 ساعة
+0 تثبيت
موضوع جيدا جدا
[الرد على Heba Salim]

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