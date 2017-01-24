تطبيقات تمبلر على أندرويد و iOS تحصل على ميزة الملصقات والفلاتر

تطبيق باث يدرج خاصية مشاركة الصور من التطبيقات الأخرى حصل تطبيق باث اليوم على تحديثٍ جديد – رقم 4.3 – من شأنه أن يعزز خصائص المشاركة والملصقات، فضلًا عن العديد من التحسينات الأخرى. أول ما ورد في التحديث هي إمكانية استخدام الملصقات في مختلف الأماكن داخل...