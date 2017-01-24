تطبيقات تمبلر على أندرويد و iOS تحصل على ميزة الملصقات والفلاتر

كما هو حال بقية التطبيقات الأخرى حصل تطبيق تمبلر أخيراً على ميزة الفلاتر والملصقات التي قد تصبح مستقبلاً مصدر دخل آخر للشركة إذا ماقررت إطلاق ملصقات مدفوعة لاحقاً . الفكرة شبيهه بما هو موجود ف سناب شات أو انستغرام وغيرها من التطبيقات يمكنك الاختيار من بين 100 ملصق متوفر حالياً داخل التطبيق ووضعها على الصورة قبل مشاركتها . أما بالنسبة للفلاتر فهي ستظهر فور النقر على العصا السحرية الموجودة بالأسفل » تفاصيل
حصل تطبيق باث اليوم على تحديثٍ جديد – رقم 4.3 – من شأنه أن يعزز خصائص المشاركة والملصقات، فضلًا عن العديد من التحسينات الأخرى. أول ما ورد في التحديث هي إمكانية استخدام الملصقات في مختلف الأماكن داخل...
نتائج مالية مبهرة قدمتها علي بابا حيث تخطت عائداتها وأرباحها توقعات المحللين. وحققت الشركة في الربع الثالث عائدات إجمالية 7.67 مليار دولار منها أرباح صافية 2.45 مليار دولار. بهذا تكون قد حققت الشركة...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...