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اقتصاد وتجارة
هوغان يغادر منصبه في الاتحاد للطيران
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هوغان يغادر منصبه في الاتحاد للطيران
dailynews
منذ 1 يوم
(من
skynewsarabia.com
)
أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، الثلاثاء، أن الرئيس التنفيذي للمجموعة جيمس هوغان سيغادر منصبه في النصف الثاني من عام 2017. »
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
تعليقات (1)
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Mohamed Taimor
منذ 5 ساعة
+0 تثبيت
ما شاء الله رب العالمين
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