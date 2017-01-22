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Trifull لعبة تركيب المثلثات الملوّنة على أندرويد مسليّة

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Trifull لعبة تركيب المثلثات الملوّنة على أندرويد مسليّة
(من tech-wd.com)
لعبة Trifull أحد الألعاب المطروحة مؤخرًا على متجر قوقل بلاي والتي تحمل في جعبتها فكرة وإمكانية إستخدام سهلة للغاية، وهي مسليّة بشكل كبير، حيث تتبلور فكرتها بالحصول على أعلى درجة ممكنة من خلال تجميع مثلثات صغيرة صاحب نفس اللون، وعند مطابقة اللون وصناعة مثلث من 4 ألوان مشابهة يتم حذفه من مكانه وتزويد مجموع نقاطك. وخلال تقدمك باللعب سيكون هناك عجز بعدم توفير المطلوب أو عدم وجود ألوان مطابقة، وهنا » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
alternative med منذ 1 ساعة
+0 تثبيت
لعبة جميلة فعلا
[الرد على alternative med]

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