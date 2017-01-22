Trifull لعبة تركيب المثلثات الملوّنة على أندرويد مسليّة

يوتيوب تطلق ميزة Super Chat لمساعدة ملاك القنوات على كسب المال إذا كنت من ملاك القنوات على يوتيوب بالتأكيد ستسعد بإطلاق ميزة Super Chat من يوتيوب والتي ستساهم في أن تكسب بعض المال من متابعين القناة خلال البث المباشر ، لكن كيف يتم ذلك ؟ الفكرة شبيهة بما هو موجود...