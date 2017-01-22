Trifull لعبة تركيب المثلثات الملوّنة على أندرويد مسليّة

لعبة Trifull أحد الألعاب المطروحة مؤخرًا على متجر قوقل بلاي والتي تحمل في جعبتها فكرة وإمكانية إستخدام سهلة للغاية، وهي مسليّة بشكل كبير، حيث تتبلور فكرتها بالحصول على أعلى درجة ممكنة من خلال تجميع مثلثات صغيرة صاحب نفس اللون، وعند مطابقة اللون وصناعة مثلث من 4 ألوان مشابهة يتم حذفه من مكانه وتزويد مجموع نقاطك. وخلال تقدمك باللعب سيكون هناك عجز بعدم توفير المطلوب أو عدم وجود ألوان مطابقة، وهنا » تفاصيل
تتركز صيحات المكياج في عام 2014 على الألوان الفاقعة والتي تلفت الانتباه وتسرق الأنظار. إليك أهم ألوان مكياج 2014 لتسطعي بها هذا الربيع: اللون البرتقالي الفاقع: نعم! انتشرت صيحة اللون البرتقالي الفاقع...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...
إذا كنت من ملاك القنوات على يوتيوب بالتأكيد ستسعد بإطلاق ميزة Super Chat من يوتيوب والتي ستساهم في أن تكسب بعض المال من متابعين القناة خلال البث المباشر ، لكن كيف يتم ذلك ؟ الفكرة شبيهة بما هو موجود...