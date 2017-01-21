خمس ركائز لرشاقة الأعمال الناشئة

ما مدى سهولة ممارسة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ - إنفوجرافيك بدء عملٍ وتشغيله مسألةً غير سهلة على الإطلاق، وهي تصبح أكثر صعوبةً عندما يكون الاقتصاد حيث تريد إطلاق عملك غير داعمٍ لخططك. في هذا الإطار، أصدر "البنك الدولي" World Bank تقريراً حول أفضل وأسوأ...