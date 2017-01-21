خمس ركائز لرشاقة الأعمال الناشئة

لم تعد تقتصر ممارسة تمارين اللياقة و الحفاظ علي الرشاقة علي متنافسيّ المسابقات الرياضية فقط بل أصبحت ضرورة من ضرورات الحفاظ علي الصحة و الوقاية من بعض الأمراض الخطيرة، و علي غرار الأفراد لم تعد رشاقة الأعمال (Business Agility) ميزة تنافسية فاصلة و حسب، بل أصبحت إحدى مقومات إستمرار المنظمات أو خروجها من سوق العمل بالكلية. » تفاصيل
في عالم الأعمال تتسارع الأحداث و تقوى المنافسة , و تتوفر فرص جديدة بينما القديمة تؤول نحو الزوال , و وسط هذه التطورات المتسارعة المطلوب من رجال الأعمال , ايجاد خطط و استراتيجيات و موارد فكرية و مادية...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...