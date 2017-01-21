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خمس ركائز لرشاقة الأعمال الناشئة

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خمس ركائز لرشاقة الأعمال الناشئة
(من tech-wd.com)
لم تعد تقتصر ممارسة تمارين اللياقة و الحفاظ علي الرشاقة علي متنافسيّ المسابقات الرياضية فقط بل أصبحت ضرورة من ضرورات الحفاظ علي الصحة و الوقاية من بعض الأمراض الخطيرة، و علي غرار الأفراد لم تعد رشاقة الأعمال (Business Agility) ميزة تنافسية فاصلة و حسب، بل أصبحت إحدى مقومات إستمرار المنظمات أو خروجها من سوق العمل بالكلية. » تفاصيل
 
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