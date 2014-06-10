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مخاطر فرشاة الأسنان أكبر مما تظن
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مخاطر فرشاة الأسنان أكبر مما تظن
dailynews
منذ 1 يوم
(من
skynewsarabia.com
)
كشفت دراسات علمية مخاطر فرشاة الأسنان والأضرار التي قد تلحقها بمستعمليها، حيث حذر خبراء من الأمراض التي قد يصاب بها الإنسان بسبب فرشاة الأسنان. »
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
تعليقات (2)
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آراء وتعليقات
alternative med
منذ 1 ساعة
+0 تثبيت
معقول
[
الرد على alternative med
]
alternative med
منذ 1 ساعة
+0 تثبيت
علينا الانتباه ونستطيع الاستغناء عنها بالسواك فنحن في الطب البديل نتمني نشر هذا العلم لأثره الكبير في حياتنا
[
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]
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