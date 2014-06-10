مخاطر فرشاة الأسنان أكبر مما تظن

العناية بالفم عند الأطفال الرضع هناك اعتقاد لدى بعض الآباء والأمهات بأن أسنان الطفل لا يحتاج إلى الرعاية بقدر أسنان البالغين كما أنها ستفقد على أي حال. من المهم أن يقوم طفلك بزيارة طبيب الأسنان قبل بلوغهم 1 سنة من أجل تشخيص أي...