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يونيكود تناقش مع آبل إضافة رموز تعبيرية بالشعر الأحمر

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يونيكود تناقش مع آبل إضافة رموز تعبيرية بالشعر الأحمر
(من tech-wd.com)
يونيكود هي الهيئة المسؤولة عن إصدار الرموز التعبيرية الجديدة لجميع الانظمة حيث تتشكل هذه الهيئة من عدة أعضاء على رأسهم آبل وقوقل ومايكروسوفت بالإضافة إلى عدة شركات . تقوم الشركات عادة بإقتراح الرموز التعبيرية وإذا تمت الموافقة عليها و إعتمادها من يونيكود هذا يعني أنها ستكون متاحة لجميع الانظمة قريباً . هذا ماقامت به آبل التي اقترحت إضافة الشعر الأحمر للرموز التعبيرية وذلك للتعبير عن مجموعة لابأس » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
abdoodada06 منذ 4 ساعة
+0 تثبيت
و ما الفائدة ههه
[الرد على abdoodada06]

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