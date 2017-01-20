يونيكود تناقش مع آبل إضافة رموز تعبيرية بالشعر الأحمر

يونيكود هي الهيئة المسؤولة عن إصدار الرموز التعبيرية الجديدة لجميع الانظمة حيث تتشكل هذه الهيئة من عدة أعضاء على رأسهم آبل وقوقل ومايكروسوفت بالإضافة إلى عدة شركات . تقوم الشركات عادة بإقتراح الرموز التعبيرية وإذا تمت الموافقة عليها و إعتمادها من يونيكود هذا يعني أنها ستكون متاحة لجميع الانظمة قريباً . هذا ماقامت به آبل التي اقترحت إضافة الشعر الأحمر للرموز التعبيرية وذلك للتعبير عن مجموعة لابأس » تفاصيل
البوابة العربية للأخبار التقنية
اقترح مجمع يونيكود للرموز التعبيرية إضافة 51 رمزاً تعبيرياً جديداً، من بينها مصاص الدماء وحورية البحر والصحن الطائر وامرأة محجبة،...
مجمع يونيكود يقترح إضافة 51 رمزاً...
كما كان منتظراً كشفت شركة سوني عن موعد مؤتمرها الجديد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف MWC 2017 حيث حددت الشركة يوم 27 فبراير موعداً للحدث الرسمي . سوني بعد أن تخطت CES 2017 دون الكشف عن أي هواتف...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...