سوني ستكشف عن جديدها يوم 27 فبراير في برشلونة

سناب شات تغيّر اسمها إلى سنابوتكشف عن أول نظَّارة ذكية لها وفقًا لمقطع فيديو تم تسريبه مع بعض السجلات، فإن مالك شركة سناب شات يخطط لتغيير اسم الشركة إلى “سناب Snap Inc” فقط، إلى أن أعلنت عن ذلك رسميًا عبر صحيفة وول ستريت جورنال، كما كشفت أيضًا عن...