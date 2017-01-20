سوني ستكشف عن جديدها يوم 27 فبراير في برشلونة

كما كان منتظراً كشفت شركة سوني عن موعد مؤتمرها الجديد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف MWC 2017 حيث حددت الشركة يوم 27 فبراير موعداً للحدث الرسمي . سوني بعد أن تخطت CES 2017 دون الكشف عن أي هواتف بالتأكيد سيكون لديها ماتقدمه في MWC 2017 سواء كان ذلك في سوق الهواتف الذكية أو الأجهزة القابلة للإرتداء وربما حتى الاجهزة اللوحية والسماعات . التسريبات في الأيام الماضية تدور حول هاتفين قادمة من » تفاصيل
يبدو أن سوني تجهز مدفعية ثقيلة لإطلاقها في المؤتمر العالمي للجوال خلال العام المقبل. ووفقًا للتسريبات، فإن الشركة تستعد لإطلاق هاتفين ذكيين لهذا الحدث الهام. كل ما هو معروف حتى الآن عن هذا الموضوع أن...
يونيكود هي الهيئة المسؤولة عن إصدار الرموز التعبيرية الجديدة لجميع الانظمة حيث تتشكل هذه الهيئة من عدة أعضاء على رأسهم آبل وقوقل ومايكروسوفت بالإضافة إلى عدة شركات . تقوم الشركات عادة بإقتراح الرموز...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...