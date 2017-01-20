الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا سوني ستكشف عن جديدها يوم 27 فبراير في برشلونة
1
تثبيت
سوني ستكشف عن جديدها يوم 27 فبراير في برشلونة

الأخبار اليومية (dailynews)
 
Facebook   Twitter  

ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها.

سوني ستكشف عن جديدها يوم 27 فبراير في برشلونة
(من tech-wd.com)
كما كان منتظراً كشفت شركة سوني عن موعد مؤتمرها الجديد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف MWC 2017 حيث حددت الشركة يوم 27 فبراير موعداً للحدث الرسمي . سوني بعد أن تخطت CES 2017 دون الكشف عن أي هواتف بالتأكيد سيكون لديها ماتقدمه في MWC 2017 سواء كان ذلك في سوق الهواتف الذكية أو الأجهزة القابلة للإرتداء وربما حتى الاجهزة اللوحية والسماعات . التسريبات في الأيام الماضية تدور حول هاتفين قادمة من » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: أخبار التكنولوجيا

آراء وتعليقات
abdoodada06 منذ 4 ساعة
+0 تثبيت
نحن ننتظر
[الرد على abdoodada06]

شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.   (لماذا أستخدم ثبّت؟)

من يعرف السبب الحقيقي للجيب الصغير في الجينز؟

10 أشياء لا تصدق تحدث في كل ثانية

ماذا لو كان العالم عبارة عن 100 شخص فقط

طفلة ذات 5 اعوام تنقذ اباها

رسم واقعي وصعوبة المقارنة بين الرسم والحقيقة!

ثبّتقد يهمك أيضاً:

MWC 2016: سوني تعلن موعد حضورها في برشلونة

 سوني أحد أهم اللاعبين في سوق الهواتف الذكية والاجهزة الملبوسة وغيرها من المنتجات أعلنت اليوم عن موعد مؤتمرها الذي سيقام ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2016 . الشركة اليابانية دعت...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سوني تخطط لإطلاق هاتفين ذكيين في المؤتمر العالمي للجوال 2017

 يبدو أن سوني تجهز مدفعية ثقيلة لإطلاقها في المؤتمر العالمي للجوال خلال العام المقبل. ووفقًا للتسريبات، فإن الشركة تستعد لإطلاق هاتفين ذكيين لهذا الحدث الهام. كل ما هو معروف حتى الآن عن هذا الموضوع أن...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

MWC 2015: سوني تكشف عن اللوحي Xperia Z4 Tablet

 نبقى مع سوني حيث كشف الشركة أيضاً وضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2015 والمقام حالياً في برشلونة الاسبانية عن الحاسب اللوحي الجديد Xperia Z4 Tablet . الحاسب اللوحي اكسبيريا زد4...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

الكشف عن أسعار الهاتفين Galaxy A3 2017 و Galaxy A5 2017 في أوروبا

 بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة سامسونج أخيرًا يوم أمس بإزاحة الستار رسميا عن سلسلة هواتف Galaxy A Series 2017 والتي تضم ثلاثة هواتف ذكية حتى الآن تشمل Galaxy A3 2017 و Galaxy A5...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

موتورولا ستعقد مؤتمرا صحفيا في معرض MWC 2017 يوم 26 فبراير

 المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 المقرر عقده أواخر شهر فبراير المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية هو المؤتمر الذي تتطلع إليه العديد من الشركات التقنية، وخصوصا الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية....
الموضوع: أخبار التكنولوجيا


ثبّتمن tech-wd.com

يونيكود تناقش مع آبل إضافة رموز تعبيرية بالشعر الأحمر

 يونيكود هي الهيئة المسؤولة عن إصدار الرموز التعبيرية الجديدة لجميع الانظمة حيث تتشكل هذه الهيئة من عدة أعضاء على رأسهم آبل وقوقل ومايكروسوفت بالإضافة إلى عدة شركات . تقوم الشركات عادة بإقتراح الرموز...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تعرّف على الرجل خلف نظّارات سناب شات الجديدة Spectacles

 شيئًا فشيئًا تتجه شركة سناب شات أو Snap Inc حسب مُسماها الجديد نحو تحقيق رؤيتها الغريبة وتحديدًا بعد الإعلان الرسمي عن نظّاراتها الجديدة Spectacles قبل أيام قليلة. وعلى الرغم من كونها شبكة اجتماعية...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سامسونج تستحوذ على شركة متخصصة بتقنية شاشات Quantum Dot

 أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سناب شات تطلق الإعلانات في المنطقة والبداية مع الاتصالات السعودية

 أفادت مصادر موثوقة لعالم التقنية أن شركة الاتصالات السعودية STC ستكون أول الشركاء الاعلانيين لشركة سناب شات في المنطقة حيث سيتم تدشين هذه الشراكة غداً بحملة ” لبيه يابلادي ” وذلك مناسبة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سناب شات تغيّر اسمها إلى سنابوتكشف عن أول نظَّارة ذكية لها

 وفقًا لمقطع فيديو تم تسريبه مع بعض السجلات، فإن مالك شركة سناب شات يخطط لتغيير اسم الشركة إلى “سناب Snap Inc” فقط، إلى أن أعلنت عن ذلك رسميًا عبر صحيفة وول ستريت جورنال، كما كشفت أيضًا عن...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا
 
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: abdoodada06
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة