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آبل تُنهي حصرية شركة أمازون وكتبها الصوتية في تطبيق Audible على iOS

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آبل تُنهي حصرية شركة أمازون وكتبها الصوتية في تطبيق Audible على iOS
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع آبل تُنهي حصرية شركة أمازون وكتبها الصوتية في تطبيق Audible على iOS ظهر على عالم آبل. وصلت شركتا آبل وأمازون Amazon إلى اتفاق يقضي إنهاء جميع العقود التي منحت أمازون حق الحصرية في تقديم الكتب الصوتية على نظام iOS عبر تطبيق Audible، وهي عقود أرسلت الشركتين إلى محاكم مكافحة الاحتكار في وقت سابق. واعترضت المحاكم في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا على توقيع آبل لعقود حصرية » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
abdoodada06 منذ 4 ساعة
+0 تثبيت
this is baaaad
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