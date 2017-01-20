هذا الموضوع آبل تُنهي حصرية شركة أمازون وكتبها الصوتية في تطبيق Audible على iOS ظهر على عالم آبل.
وصلت شركتا آبل وأمازون Amazon إلى اتفاق يقضي إنهاء جميع العقود التي منحت أمازون حق الحصرية في تقديم الكتب الصوتية على نظام iOS عبر تطبيق Audible، وهي عقود أرسلت الشركتين إلى محاكم مكافحة الاحتكار في وقت سابق. واعترضت المحاكم في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا على توقيع آبل لعقود حصرية » تفاصيل
لقد أعلنت شركة أمازون اليوم أن متجرها الرسمي للتطبيقات Amazon App Store كسر مؤخرا حاجز 240 آلف تطبيق، مقارنة بالعام الماضي فقد تضاعفت كمية التطبيقات المتاحة للتحميل على متجر أمازون بحوالي ثلاث مرات....
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...