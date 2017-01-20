آبل تُنهي حصرية شركة أمازون وكتبها الصوتية في تطبيق Audible على iOS

متجر أمازون للتطبيقات يصل ٢٠٠ الف تطبيق أطلقت أمازون متجر التطبيقات في شهر مارس عام ٢٠١١ مع ٣٨٠٠ تطبيق وخلال عام ذكرت الشركة أنها وصلت إلى ١٠٠ ألف تطبيق مما يعني أن عدد التطبيقات تضاعف خلال عام أو أقل ومع ذلك يبدو أن لديها...