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اختتام أعمال قمة العالمية لمستقبل الطاقة في أبوظبي
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اختتام أعمال قمة العالمية لمستقبل الطاقة في أبوظبي
dailynews
منذ 1 يوم
(من
skynewsarabia.com
)
اختتمت القمة العالمية لطاقة المستقبل بنسختها العاشرة أعمالها في مدينة أبوظبي، الخميس، محققة نموا ملحوظا في النشاط التجاري، وارتفاعا بنسبة 60 في المئة في عدد الاجتماعات التي استضافتها. »
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