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تجربة الضيافة العربية على رحلات العربية للطيران
(من rehlat.ae)
العربية للطيران هي شركة منخفضة التكلفة في الإمارات العربية المتحدة تقوم بتشغيل رحلاتها إلى أكثر من 166 وجهة من مركزها الرئيسي في مطار الشارقة الدولي، شركة مطار رأس الخيمة الدولي، مطار برج العرب، ومطار محمد الخامس الدولي. تعود ملكيتها بالكامل من قبل شركة العربية للطيران (ش.م.ع) شركة اتخذت مقرها في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. العربية للطيران هي عضو مشارك في منظمة عربية للنقل الجوي. » تفاصيل
 
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