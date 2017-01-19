تجربة الضيافة العربية على رحلات العربية للطيران

الاتحاد للطيران ترفع حصتها في فيرجن قالت شركة الاتحاد للطيران، المملوكة لحكومة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس، إن السلطات الأسترالية، وافقت على زيادة حصتها في شركة "فيرجن أستراليا،" إلى 10 في المائة....