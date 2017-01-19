تجربة الضيافة العربية على رحلات العربية للطيران

العربية للطيران هي شركة منخفضة التكلفة في الإمارات العربية المتحدة تقوم بتشغيل رحلاتها إلى أكثر من 166 وجهة من مركزها الرئيسي في مطار الشارقة الدولي، شركة مطار رأس الخيمة الدولي، مطار برج العرب، ومطار محمد الخامس الدولي. تعود ملكيتها بالكامل من قبل شركة العربية للطيران (ش.م.ع) شركة اتخذت مقرها في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. العربية للطيران هي عضو مشارك في منظمة عربية للنقل الجوي. » تفاصيل
أعلن الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، عن إقامة مجمع للغة العربية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة "ليكون عونا ومساندا للمجامع العربية في مختلف أقطار...
طيران تقدم خدمة جديدة للمسافرين، وهي واحدة من ضمن مجموعة خدمات اخري تقدمها الشركة. الان يمكن للسافرين على طيران ناس الاستمتاع بخدمة الـ "Welcome Lounge". وتوجد في الصالة رقم2 بمطار الملك خالد بالرياض....