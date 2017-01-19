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النسخة العالمية من الهاتف Galaxy C9 Pro قد تصدر في المستقبل القريب
(من electrony.net)
تم الإعلان رسميا عن الهاتف Galaxy C9 Pro في شهر أكتوبر من العام الماضي، وهو متاح للشراء حاليا في الصين فقط. ومع ذلك، فقد تم اليوم رصد أدلة جديدة تفيد بأن الهاتف Galaxy C9 Pro سيكون متاحا للشراء على الصعيد العالمي في المستقبل القريب. في الواقع، لقد تم اليوم رصد الهاتف Galaxy C9 Pro يحصل […] The post النسخة العالمية من الهاتف Galaxy C9 Pro قد تصدر في المستقبل القريب appeared first on إلكتروني. » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
g9gasd منذ 6 ساعة
+0 تثبيت
روووعة
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