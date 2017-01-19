النسخة العالمية من الهاتف Galaxy C9 Pro قد تصدر في المستقبل القريب

تم الإعلان رسميا عن الهاتف Galaxy C9 Pro في شهر أكتوبر من العام الماضي، وهو متاح للشراء حاليا في الصين فقط. ومع ذلك، فقد تم اليوم رصد أدلة جديدة تفيد بأن الهاتف Galaxy C9 Pro سيكون متاحا للشراء على الصعيد العالمي في المستقبل القريب. في الواقع، لقد تم اليوم رصد الهاتف Galaxy C9 Pro يحصل […]
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تم الإعلان رسميا عن الهاتف Galaxy C9 Pro في شهر أكتوبر من العام الماضي، وهو متاح للشراء حاليا في الصين فقط. ومع ذلك، فقد صدر اليوم تقرير جديد يفيد بأن الهاتف Galaxy C9 Pro سيكون متاحا للشراء كذلك في...
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الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
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