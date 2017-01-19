TwoEyes VR .. أول كاميرا للواقع الافتراضي بعدسة ثنائية

جو برو تعلن عن منصة جديدة للواقع الافتراضي البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت شركة جو برو GoPro عن منصة جديدة لفيديو الواقع الافتراضي، كما أعلنت عن سعر كاميرا الواقع الافتراضي خاصتها التي كشفت عنها حديثًا، وذلك في مسعى منها لتعزيز حضورها...