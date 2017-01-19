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TwoEyes VR .. أول كاميرا للواقع الافتراضي بعدسة ثنائية
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البوابة العربية للأخبار التقنية
(aitnews)
TwoEyes VR .. أول كاميرا للواقع الافتراضي بعدسة ثنائية
aitnews
منذ 7 ساعة
(من
aitnews.com
)
البوابة العربية للأخبار التقنية TwoEyes VR هي أول كاميرا واقع افتراضي ثنائية العدسة تمنح المستخدم تجربة الشعور بمجال الرؤية الكامل للعين البشرية. الكاميرا مجهزة... TwoEyes VR .. أول كاميرا للواقع الافتراضي بعدسة ثنائية »
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