عن ثبّت
أخبار شائعة
أخبار جديدة
أخبار تهمّني
مِمّا قرأت
تسجيل
دخول
+
إضافة خبر
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
جميع الأخبار
أخبار الرياضة
العين الإماراتي يضم الشمراني
2
تثبيت
ثبت
العين الإماراتي يضم الشمراني
dailynews
منذ 2 يوم
(من
skynewsarabia.com
)
تعاقد نادي العين الإماراتي مع المهاجم السعودي ناصر الشمراني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. »
تفاصيل
قراءة الخبر كاملاً
-
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار الرياضة
تعليقات (1)
من قام بتثبيتها؟
إرسال الصفحة
آراء وتعليقات
abdoodada06
منذ 4 ساعة
+0 تثبيت
مليح
[
الرد على abdoodada06
]
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
لإضافة تعليق. (
لماذا أستخدم ثبّت؟
)
اسرع واسهل طريقة لسلطة الفواكه
زيارة طبيب الاسنان من وجهة نظر البكتريا
افضل 10 اختراعات تسهل حياتك اليوميه
ردة فعل طفل يتعرف على توأم والده
آكبر دومينو بشري - ارقام غينيس
قد يهمك أيضاً:
1
فوز الهلال على العين وردود تويتر
فاز نادي الهلال السعودي على نادي العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك بالبطولة التي ينظمها نادي العين باسم بطولة العين الدولية للعام 2013....
الموضوع:
أخبار الرياضة
1
العين يضمن التتويج بلقب الدوري الإماراتي
ضمن العين التتويج بلقب الدوري الإماراتي لكرة القدم "دوري الخليج العربي" قبل 3 مراحل من نهاية الموسم الحالي، وذلك عقب خسارة الجزيرة أقرب مطارديه أمام بني ياس 4-2، الجمعة....
الموضوع:
أخبار الرياضة
1
إيمينيكي بديل جيان في العين
أعلن العين بطل الدوري الإماراتي لكرة القدم، الخميس، تعاقده مع النيجيري الدولي إيمانويل إيمينيكي مهاجم فنربخشة التركي، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم....
الموضوع:
أخبار الرياضة
1
كرة القدم - دوري أبطال آسيا - ناصر الشمراني: هدف واحد يكفي و سنحتفل بالتأهل في الدوحة
المهاجم الدولي ناصر الشمراني مهاجم نادي الهلال عبر عن سعادته بالفوز على نادي السد في ذهاب دور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا...
الموضوع:
كرة القدم
1
كرة القدم - دوري أبطال آسيا - الشمراني يضرب 6 عصافير بالهدف رقم 200 للهلال في آسيا و يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي
لاعب نادي الشباب السابق و نادي الهلال الحالي المهاجم الدولي ناصر الشمراني يدخل تاريخ آسيا مع الهلال بتسجيله الهدف 200 للهلال في آسيا...
الموضوع:
كرة القدم
من skynewsarabia.com
2
سناب شات إلى البورصة
تتجه شركة "سناب شات"، إلى طرح حصة ضخمة من الأسهم للاكتتاب في بورصة "وول ستريت"، تصل إلى 25 مليار دولار....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
2
اختتام أعمال قمة العالمية لمستقبل الطاقة في أبوظبي
اختتمت القمة العالمية لطاقة المستقبل بنسختها العاشرة أعمالها في مدينة أبوظبي، الخميس، محققة نموا ملحوظا في النشاط التجاري، وارتفاعا بنسبة 60 في المئة في عدد الاجتماعات التي استضافتها....
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
2
اتفاقيات جديدة مع اختتام أسبوع أبوظبي للاستدامة
وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" خلال "أسبوع أبوظبي للاستدامة" اتفاقية مع شركة الشارقة للبيئة "بيئة" لتطوير منشأة حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات لتحويل النفايات إلى طاقة....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
وصول أول رحلة لقطار طريق الحرير من الصين إلى بريطانيا
وصل أول قطار مباشر لنقل البضائع من الصين إلى لندن في رحلة استغرقت 18 يوما، في أبعد نقطة للجهود الرامية لإحياء طريق الحرير التاريخي وتجنب النقل البحري....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
الأفلام الهندية ممنوعة في باكستان
أعلن ملاك دور العرض الباكستانية، الجمعة، أنهم أوقفوا عرض الأفلام الهندية تضامنا مع القوات المسلحة بعد تصاعد العنف في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الجارتين المسلحتين نوويا....
الموضوع:
أخبار غريبة
ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.
تعلم المزيد »
Tweet
المشترك المميز اليوم:
abdoodada06
أفضل المشاركين في ثبّت
شركاء موقع ثبّت
نصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
لاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
Tweet
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية
- إحدى مبادرات
إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة |
شروط الاستخدام
|
بيان الخصوصية
| ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة