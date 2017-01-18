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العين الإماراتي يضم الشمراني
(من skynewsarabia.com)
تعاقد نادي العين الإماراتي مع المهاجم السعودي ناصر الشمراني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
abdoodada06 منذ 4 ساعة
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