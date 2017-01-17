مسؤول في آبل يؤكد رغبة الشركة في تعزيز خدمة Apple Music ببعض البرامج التلفزيونية الخاصّة

تنفيذيّو Apple Music يتحدثون عن المنافسة حول الحصريات، والعلاقات مع الفنانين، وأكثر هذا الموضوع تنفيذيّو Apple Music يتحدثون عن المنافسة حول الحصريات، والعلاقات مع الفنانين، وأكثر ظهر على عالم آبل. تحدث تنفيذيّو الخدمة الموسيقية الخاصة بشركة آبل Apple Music في لقاء تم مع BuzzFeed...