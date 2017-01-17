هذا الموضوع مسؤول في آبل يؤكد رغبة الشركة في تعزيز خدمة Apple Music ببعض البرامج التلفزيونية الخاصّة ظهر على عالم آبل.
أكّد جيمي إيوفين Jimmy Iovine، أحد المسؤولين في شركة آبل عن خدمة Apple Music، أن الشركة تسعى إلى تعزيز تجربة استخدام Apple Music من خلال توفير مُحتوى مرئي إلى جانب المسموع المتوفر في الوقت الراهن. ونقلت صحيفة The Hollywood Reporter تصريحات إيوفين الذي قال إن آبل تسعى إلى مُحاربة » تفاصيل
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...