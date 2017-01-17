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مسؤول في آبل يؤكد رغبة الشركة في تعزيز خدمة Apple Music ببعض البرامج التلفزيونية الخاصّة

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مسؤول في آبل يؤكد رغبة الشركة في تعزيز خدمة Apple Music ببعض البرامج التلفزيونية الخاصّة
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع مسؤول في آبل يؤكد رغبة الشركة في تعزيز خدمة Apple Music ببعض البرامج التلفزيونية الخاصّة ظهر على عالم آبل. أكّد جيمي إيوفين Jimmy Iovine، أحد المسؤولين في شركة آبل عن خدمة Apple Music، أن الشركة تسعى إلى تعزيز تجربة استخدام Apple Music من خلال توفير مُحتوى مرئي إلى جانب المسموع المتوفر في الوقت الراهن. ونقلت صحيفة The Hollywood Reporter تصريحات إيوفين الذي قال إن آبل تسعى إلى مُحاربة » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Ahmed Hafez منذ 1 ساعة
+0 تثبيت
جميل
[الرد على Ahmed Hafez]

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