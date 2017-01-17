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ذو فاوندر، سيرة ذاتية لمؤسس شركة ماكدونالدز
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ذو فاوندر، سيرة ذاتية لمؤسس شركة ماكدونالدز
dailynews
منذ 5 ساعة
(من
arabic.euronews.com
)
“ذو فاوندر“، هوسيرة ذاتية لمؤسس شركة “ماكدونالدز“، راي كروك، الذي حول مطعما للوجبات السريعة على ملك الأخوين ماكدونالدز، إلى أشهر وأكبر سلسلة مطاعم في العالم. »
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الموضوع:
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Ahmed Hafez
منذ 1 ساعة
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