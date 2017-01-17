ذو فاوندر، سيرة ذاتية لمؤسس شركة ماكدونالدز

"ماكدونالدز نكست" نسخة جديدة من "ماكدونالدز" تتحدى الأطعمة غير الصحية..بحبوب الكينوا عمدت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" إلى تحويل إحدى فروعها في هونغ كونغ إلى ما يُسمى بـ"ماكدونالدز نكست"، أي نسخة متطورة من العلامة التجارية الهادفة إلى الحداثة في مفهوم تناول الطعام من...