النسخة التجريبية الرابعة من macOS 10.12.3 تُضيف خيارات للحد من استهلاك الشاشة للبطارية

سماعة Schatzii Bullet الأصغر حجمًا والأكثر أناقة هذا الموضوع سماعة Schatzii Bullet الأصغر حجمًا والأكثر أناقة ظهر على عالم آبل. سماعات Schatzii Bullet هي الأصغر حجمًا والأكثر أناقة، حيث يسهل حملها واستخدامها في أي مكان، بالإضافة إلى أنها تتمتع...