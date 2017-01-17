الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
جميع الأخبار  أنت هنا أبل  أنت هنا النسخة التجريبية الرابعة من macOS 10.12.3 تُضيف خيارات للحد من استهلاك الشاشة للبطارية
2
تثبيت
النسخة التجريبية الرابعة من macOS 10.12.3 تُضيف خيارات للحد من استهلاك الشاشة للبطارية

الأخبار اليومية (dailynews)
 
Facebook   Twitter  

ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها.

النسخة التجريبية الرابعة من macOS 10.12.3 تُضيف خيارات للحد من استهلاك الشاشة للبطارية
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع النسخة التجريبية الرابعة من macOS 10.12.3 تُضيف خيارات للحد من استهلاك الشاشة للبطارية ظهر على عالم آبل. أضافت شركة آبل في النسخة التجريبية الرابعة من نظام macOS 10.12.3 أداة جديدة تسمح بقياس حجم استهلاك الشاشة وسطوعها للطاقة، مع إمكانية الحد من هذا الاستهلاك كذلك. ولن تتوفر الأداة بشكل مُنفصل، إنما يُمكن استخدامها فقط عندما تكون الشاشة بالفعل مسؤولة عن استهلاك جزء كبير من شحن » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: أبل

ليس هناك تعليقات حتى الآن، كن أول من يضف تعليقاً إلى هذه المشاركة.
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.   (لماذا أستخدم ثبّت؟)

أغرب القوانين الفرنسية!

من يعرف السبب الحقيقي للجيب الصغير في الجينز؟

10 أشياء لا تصدق تحدث في كل ثانية

جزء 1 - افضل خدع و أفكار للتصوير بكاميرة الهاتف

مرحبا .. انا أعزب؟ شاهد ردود الأفعال

ثبّتقد يهمك أيضاً:

آبل تطلق النسخة التجريبية الرابعة للمطورين من macOS Sierra

 هذا الموضوع آبل تطلق النسخة التجريبية الرابعة للمطورين من macOS Sierra ظهر على عالم آبل. بعد إطلاق النسخة التجريبية الأولى في مؤتمر WWDC بتاريخ 13/06/2016، وإطلاق النسخة التجريبية الثالثة منذ...
الموضوع: أبل

آبل تطلق النسخة التجريبية الرابعة للعامة من macOS 10.12 Sierra

 هذا الموضوع آبل تطلق النسخة التجريبية الرابعة للعامة من macOS 10.12 Sierra ظهر على عالم آبل. بجانب إطلاقها للنسخة الخامسة للمطورين بالأمس، أطلقت آبل النسخة التجريبية الرابعة للعامة من نظامها القادم...
الموضوع: أبل

آبل تطلق النسخة التجريبية الخامسة للمطورين من macOS Sierra

 هذا الموضوع آبل تطلق النسخة التجريبية الخامسة للمطورين من macOS Sierra ظهر على عالم آبل. بعد إطلاق النسخة التجريبية الأولى في مؤتمر WWDC بتاريخ 13/06/2016، وإطلاق النسخة التجريبية الرابعة منذ...
الموضوع: أبل

آبل تطلق النسخة الثالثة من macOS 10.12 Sierra للعامة

 هذا الموضوع آبل تطلق النسخة الثالثة من macOS 10.12 Sierra للعامة ظهر على عالم آبل. أطلقت آبل اليوم النسخة التجريبية الثالثة للعامة من نظامها القادم للماك macOS 10.12 Sierra ، ذلك يأتي تباعاً لإطلاق...
الموضوع: أبل

آبل تطلق النسخة التجريبية الثانية للمطورين من macOS Sierra

 هذا الموضوع آبل تطلق النسخة التجريبية الثانية للمطورين من macOS Sierra ظهر على عالم آبل. بعد إطلاق النسخة التجريبية الأولى في مؤتمر WWDC بتاريخ 13/06/2016، أطلقت آبل اليوم النسخة التجريبية الثانية...
الموضوع: أبل


ثبّتمن apple-wd.com

خلفيات الآيفون 7 متوفرة الآن للتحميل

 هذا الموضوع خلفيات الآيفون 7 متوفرة الآن للتحميل ظهر على عالم آبل. أطلقت شركة آبل في مؤتمرها الأخير الجيل السابع من أجهزة الآيفون كما كشفت عن الجيل الثاني من ساعة آبل، بالإضافة لذلك قامت آبل بطرح...
الموضوع: أبل

سماعة Schatzii Bullet الأصغر حجمًا والأكثر أناقة

 هذا الموضوع سماعة Schatzii Bullet الأصغر حجمًا والأكثر أناقة ظهر على عالم آبل. سماعات Schatzii Bullet هي الأصغر حجمًا والأكثر أناقة، حيث يسهل حملها واستخدامها في أي مكان، بالإضافة إلى أنها تتمتع...
الموضوع: أبل

آبل تعلن توقفها عن إنتاج شاشات جديدة وتوكل هذه المهمّة لشركة LG

 هذا الموضوع آبل تعلن توقفها عن إنتاج شاشات جديدة وتوكل هذه المهمّة لشركة LG ظهر على عالم آبل. أفادت آخر التقارير الصادرة إلى أن شركة آبل أعلنت بشكل مُبهم توقّفها عن إنتاج شاشات جديدة Thunerbolt...
الموضوع: أبل

iOS 10: التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها

 هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل. في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...
الموضوع: أبل

تلميحة: تحميل الصور والفيديوهات من إنستجرام

 هذا الموضوع تلميحة: تحميل الصور والفيديوهات من إنستجرام ظهر على عالم آبل. هنالك الكثير من التطبيقات التي تسمح لك بتحميل الصور والفيديوهات من موقع التواصل الإجتماعي الخاص بالصور...
الموضوع: أبل
 
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: Youssef Saidi
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة