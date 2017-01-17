هذا الموضوع النسخة التجريبية الرابعة من macOS 10.12.3 تُضيف خيارات للحد من استهلاك الشاشة للبطارية ظهر على عالم آبل.
أضافت شركة آبل في النسخة التجريبية الرابعة من نظام macOS 10.12.3 أداة جديدة تسمح بقياس حجم استهلاك الشاشة وسطوعها للطاقة، مع إمكانية الحد من هذا الاستهلاك كذلك. ولن تتوفر الأداة بشكل مُنفصل، إنما يُمكن استخدامها فقط عندما تكون الشاشة بالفعل مسؤولة عن استهلاك جزء كبير من شحن » تفاصيل
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...