كشف لحظات كيم كارداشيان المرعبة بمفردها بمواجهة اللصوص

كيم كارداشيان تتعرض لسطو مسلح في باريس.. وكانيي ويست يهرع من حفله الموسيقي: حالة عائلية طارئة تعرضت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية المشهورة، كيم كارداشيان، لسطو مسلح بالمسدسات في العاصمة الفرنسية باريس، ليلة الأحد، في غرفة الفندق التي كانت تقيم فيه، وفقا للمتحدث باسمها....