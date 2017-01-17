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كشف لحظات كيم كارداشيان المرعبة بمفردها بمواجهة اللصوص
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كشف لحظات كيم كارداشيان المرعبة بمفردها بمواجهة اللصوص
dailynews
منذ 3 ساعة
(من
arabic.cnn.com
)
نعرف الآن المزيد من المعلومات عن حادثة السرقة التي تعرضت لها كيم كارداشيان في غرفتها في باريس. »
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