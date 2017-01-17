مانشستر سيتي عرض صفقة ضخمة لضم ميسي

صحيفة ماركا: ميسي يصف لاعب السيتي بالغبي دخل النجم الأرجنتيني لنادي برشلونة ليونيل ميسي في مشادة كلامية مع لاعبي مانشستر سيتي، بعد نهاية مباراة الفريقين في مدينة مانشستر، الثلاثاء، ضمن مبارايت دوري أبطال أوروبا، وفقا لما نقلته صحيفة...