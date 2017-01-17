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مانشستر سيتي عرض صفقة ضخمة لضم ميسي
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مانشستر سيتي عرض صفقة ضخمة لضم ميسي
dailynews
منذ 3 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
قالت صحيفة "صن البريطانية" إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرض على برشلونة، صفقة ضخمة لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. »
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