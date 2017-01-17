مليون مستخدم يرغبون بالحصول على نوكيا 6 في الصين

تستعد شركة HMD Global -المالك الحصري للعلامة التجارية نوكيا- حاليًا لإطلاق أول هاتف من نوكيا يعمل بنظام تشغيل أندرويد “نوكيا 6” حيث يتبقى من الوقت على إطلاقه يومين تقريبًا، وكانت الشركة أعلنت عن الهاتف في الثامن من يناير الجاري في مؤتمر صحفي خاص. للأسف الهاتف متوفر في الصين فقط حاليًا، لكن بالنسبة للشركة الفنلندية الأرقام أكثر من رائعة حيث بلغت التسجيلات على الهاتف حوالي مليون » تفاصيل
أعلنت شركة HMD المالك والمسوق الحصري للعلامة التجارية نوكيا عن أول هاتف ذكي يحمل إسم Nokia 6 ويعمل بنظام أندرويد ، وبحسب السعر والمواصفات المطروحة يبدو أن الهاتف سينافس في فئة الهواتف المتوسطة منخفضة...
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