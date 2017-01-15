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جميع الأخبار  أنت هنا سيارات و محركات  أنت هنا هل تنجح الوسادة الهوائية بدون ربط حزام الآمان في حفظ سلامتك؟ - كيو موتر
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هل تنجح الوسادة الهوائية بدون ربط حزام الآمان في حفظ سلامتك؟ - كيو موتر
(من qmotor.com)
أسباب ستجعلك تربط حزام الأمان ولا تعتمد على الوسادة الهوائية » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: سيارات و محركات   وسوم: حزام الأمان سيارات

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