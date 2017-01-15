هل تنجح الوسادة الهوائية بدون ربط حزام الآمان في حفظ سلامتك؟ - كيو موتر

السعودية تستدعي 15069 سيارة دايهاتسو من الأسواق قررت وزارة التجارة والصناعة السعودية استدعاء 15069 مركبة من نوع دايهاتسو من الأسواق، بهدف تغيير قاعدة حزام الأمان السفلية، حيث تبين أن هناك احتمالية حدوث اهتراء في سلك قاعدة الحزام مما قد يؤثر على...