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سيارات و محركات
هل تنجح الوسادة الهوائية بدون ربط حزام الآمان في حفظ سلامتك؟ - كيو موتر
2
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هل تنجح الوسادة الهوائية بدون ربط حزام الآمان في حفظ سلامتك؟ - كيو موتر
qmotor
منذ 1 ساعة
(من
qmotor.com
)
أسباب ستجعلك تربط حزام الأمان ولا تعتمد على الوسادة الهوائية »
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الموضوع:
سيارات و محركات
وسوم:
حزام الأمان
سيارات
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