المصريون يعودون للأعشاب بسبب أسعار الدواء

سوق "البالة" في دمشق.. ملاذ الفقراء في الأعياد ومهجري الحرب والباحثين عن الجودة يلقى سوق "البالة" أو الملابس المستعملة بدمشق إقبالاً متزايداً مؤخراً، على بضائعه، بسبب غلاء الألبسة الجديدة محليّة الصنع، وانخفاض القوة الشرائية لليرة السوريّة بين يدي الناس، هذا السوق ومنذ...