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المصريون يعودون للأعشاب بسبب أسعار الدواء
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المصريون يعودون للأعشاب بسبب أسعار الدواء
dailynews
منذ 2 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
يشهد تجار التوابل في مصر إقبالا متزايداً على بضاعتهم في الوقت الذي يلجأ الناس إلى العلاج بالأعشاب وسط أزمة دواء حادة. »
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أخبار التكنولوجيا
تعليقات (1)
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Mahmoud Khaled Be
منذ 7 دقيقة
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