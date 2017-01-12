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مايكروسوفت تطرح خدمتها الجديدة StaffHub للموظفين المناوبين

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مايكروسوفت تطرح خدمتها الجديدة StaffHub للموظفين المناوبين
(من tech-wd.com)
أتاحت شركة مايكروسوفت خدمتها الجديدة Microsoft StaffHub سواء على الويب أو على تطبيقات الهواتف المحمولة “أندرويد و iOS” والخدمة عبارة عن نظام أساسي مستند إلى السحابة مصمم للموظفين الذين تتطلب منهم وظيفتهم الوقوف أو التنقل أثناء دوام عملهم، بعض الأمثلة المتاحة لها التطبيق “سائقي الحافلات، المسوقين، الممرضين ,,إلخ” مما يجعل العمل الإداري أسهل كثيرًا، ويكون بمقدرة مدير العمل » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Moade Mtimet منذ 8 ساعة
+0 تثبيت
حتى لا تتعرض لمشاكل حين تطلق الخدمة ؟؟
[الرد على Moade Mtimet]

abdelhadi811 منذ 5 ساعة
+0 تثبيت
ممتازه
[الرد على abdelhadi811]

abdelhadi811 منذ 5 ساعة
+0 تثبيت
ممتاز
[الرد على abdelhadi811]

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