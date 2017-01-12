مايكروسوفت تطرح خدمتها الجديدة StaffHub للموظفين المناوبين

أتاحت شركة مايكروسوفت خدمتها الجديدة Microsoft StaffHub سواء على الويب أو على تطبيقات الهواتف المحمولة “أندرويد و iOS” والخدمة عبارة عن نظام أساسي مستند إلى السحابة مصمم للموظفين الذين تتطلب منهم وظيفتهم الوقوف أو التنقل أثناء دوام عملهم، بعض الأمثلة المتاحة لها التطبيق “سائقي الحافلات، المسوقين، الممرضين ,,إلخ” مما يجعل العمل الإداري أسهل كثيرًا، ويكون بمقدرة مدير العمل » تفاصيل
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...