العرض الدعائي الأول للعبة LEGO CITY Undercover

بعد صدورها سابقا على جهاز الوي يو تحصل لعبة الأكشن و العالم المفتوح LEGO CITY Undercover على فرصة جديدة لها بالإصدار بنسخة محسنة رسوميا على أجهزة الجيل الحالي المنزلية والحاسب الشخصي بربيع هذا العام. النسخة المحسنه من اللعبة تأتينا بطور اللعب التعاوني والعديد من الإضافات المختلقة و بالأعلى نشاهد العرض الدعائي الأول لها. » تفاصيل