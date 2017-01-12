العرض الدعائي الأول للعبة LEGO CITY Undercover

بعد صدورها سابقا على جهاز الوي يو تحصل لعبة الأكشن و العالم المفتوح LEGO CITY Undercover على فرصة جديدة لها بالإصدار بنسخة محسنة رسوميا على أجهزة الجيل الحالي المنزلية والحاسب الشخصي بربيع هذا العام. النسخة المحسنه من اللعبة تأتينا بطور اللعب التعاوني والعديد من الإضافات المختلقة و بالأعلى نشاهد العرض الدعائي الأول لها. » تفاصيل
نشرت ننتيندو اليوم عرض إطلاق للعبة الـ3DS القادمة LEGO City Undercover: The Chase Begins، أحداث هذه اللعبة ستسبق أحداث لعبة LEGO City Undercover التي صدرت على الـWii U، و ستحكي عن بدايات المحقق Chase...
أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن شركة سوني تخطط لإعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال دمج قسم الأفلام Sony Pictures Entertainment مع قسم الألعاب Sony Interactive Entertainment...
Shadow of the Eternals هو عنوان التتمه الروحية للعبة الرعب النفسيه Eternal Darkness والتي بدأت حياتها بحملة دعم لم تحقق النجاح بـKickstarter قبل يؤكد فريق التطوير بأنه مازال يعمل عليه. بعد غياب طويل...
Dear Charlotte هو عنوان لعبة الرعب الجديدة من فريق التطوير Method to Madness Studios من الهند والتي تضع بطل اللعبة بمواجهة أعداء مرعبين بواحدة من مراكز الأبحاث. اللعبة مستوحاه من العاب SOMA و Outlast...