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تقرير: آبل تعمل مع شركة Carl Zeiss الألمانية على نظارة للواقع المعزز

البوابة العربية للأخبار التقنية (aitnews)
 

تقرير: آبل تعمل مع شركة Carl Zeiss الألمانية على نظارة للواقع المعزز
(من aitnews.com)
البوابة العربية للأخبار التقنية تعمل شركة آبل بالتعاون مع شركة “كارل تسايس” Carl Zeiss على إنتاج نظارة للواقع المعزز تعتزم الإعلان عنها في وقت... تقرير: آبل تعمل مع شركة Carl Zeiss الألمانية على نظارة للواقع المعزز » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
eslamelhabashy منذ 11 ساعة
+0 تثبيت
كلام رائع ... ولكن مشكلتها الخصوصية
[الرد على eslamelhabashy]

tonsawy منذ 10 ساعة
+0 تثبيت
سوف تكون مرتفعه الثمن كالمعتاد من أبل للاسف
[الرد على tonsawy]

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