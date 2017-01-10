تقرير: آبل تعمل مع شركة Carl Zeiss الألمانية على نظارة للواقع المعزز

Carl Zeiss تنافس خوذة سامسونج Gear VR لم يمر الكثير على كشف سامسونج لخوذتها للواقع الإفتراضي، و الذي من المتوقع أن تكون أحد أكبر المنافسين في هذا المجال، لكن Carl Zeiss تريد منافسة سامسونج بخوذتها الجديدة. فالشركة الألمانية كشفت عن...