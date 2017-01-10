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تعمل شركة آبل بالتعاون مع شركة “كارل تسايس” Carl Zeiss على إنتاج نظارة للواقع المعزز تعتزم الإعلان عنها في وقت...
تقرير: آبل تعمل مع شركة Carl Zeiss الألمانية على نظارة للواقع المعزز » تفاصيل
رحلة مصورة الى مصنع عدسات Carl Zeiss, عندما نرى كاميرا أو هاتف يملك عدسة تحمل اسم Carl Zeiss الماركة الألمانية فأن النتيجة ستكون بشكل تلقائي مبهرة وهي أول الشركات في العالم من حيث تصنيع العدسات عالية...
بعد نجاح نظارة Gear VR، قررت سامسونج التوسع أكثر فهي تعمل حالياً على جهازين واحد للواقع الافتراضي ليكون خليفة المذكور، وآخر للواقع المعزز لينافس HoloLens من مايكروسوفت. Gear VR 2 سيتاح قريباً وبعدها...