آبل وفيس بوك وجوجل يتصدرون قائمة الشركات الخضراء

موقع Tubenab لتحميل مقاطع الفيديو الغنائية من يوتيوب البوابة العربية للأخبار التقنية لغاية الآن يُعد محتوى الفيديو الغنائي على موقع يوتيوب هو الأكثر شعبية مقارنة بباقي المحتويات المنشورة على الموقع، وخلال الفترة... موقع Tubenab لتحميل مقاطع الفيديو...