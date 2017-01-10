عن ثبّت
أخبار شائعة
أخبار جديدة
أخبار تهمّني
مِمّا قرأت
تسجيل
دخول
+
إضافة خبر
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
جميع الأخبار
أخبار التكنولوجيا
آبل وفيس بوك وجوجل يتصدرون قائمة الشركات الخضراء
1
تثبيت
ثبت
البوابة العربية للأخبار التقنية
(aitnews)
آبل وفيس بوك وجوجل يتصدرون قائمة الشركات الخضراء
aitnews
منذ 12 ساعة
(من
aitnews.com
)
البوابة العربية للأخبار التقنية حصلت شركة آبل على لقب شركة التقنية الخضراء الأولى في العالم للسنة الثالثة على التوالي، وذلك وفقاً لتقرير Clicking Clean... آبل وفيس بوك وجوجل يتصدرون قائمة الشركات الخضراء »
تفاصيل
قراءة الخبر كاملاً
-
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
تعليقات (2)
من قام بتثبيتها؟
إرسال الصفحة
آراء وتعليقات
eslamelhabashy
منذ 11 ساعة
+0 تثبيت
جوجل والفيس فى غنى عن اى حديث
[
الرد على eslamelhabashy
]
tonsawy
منذ 10 ساعة
+0 تثبيت
فعلاً الاقوى فى العالم
[
الرد على tonsawy
]
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
لإضافة تعليق. (
لماذا أستخدم ثبّت؟
)
أداء متميز ومناورات مثيرة لفورد في شوارع دبي
ردة فعل طفل يتعرف على توأم والده
شاهد كيف ستكون مشاهدة المباريات مع نظارة مايكروسوفت الجديدة!
آكبر دومينو بشري - ارقام غينيس
10 أشياء لا تصدق تحدث في كل ثانية
قد يهمك أيضاً:
1
دعوى قضائية ضد جوجل وفيس بوك وتويتر
البوابة العربية للأخبار التقنية تواجه شبكات التواصل الإجتماعي تويتر وفيس بوك وجوجل دعوى قضائية في محكمة شمال كاليفورنيا من قبل عائة الطالب الأمريكي الذي... دعوى قضائية ضد جوجل وفيس بوك وتويتر...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
جوجل قد تنشر قائمة العارللضغط على الشركات لإصدار التحديثات
البوابة العربية للأخبار التقنية تدرس شركة جوجل مقترح جديد غير تقليدي يتمثل بنشرها بشكل علني لقائمة العار للضغط على شركات تصنيع الهواتف المحمولة الشريكة لها والتي تستخدم نظام أندرويد في منتجاتها،...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
آبل وجوجل يتصدران قائمة الشركات أصحاب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم
قامت شركة Interbrand بنشر تقريرها السنوي الخاص بالشركات أصحاب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، وتصدرت القائمة للعام الثالث على التوالي شركتي آبل وجوجل. ويظهر التقرير أفضل العلامات التجارية...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
لينكدإن تنشر قائمة أفضل الشركات في العالم من ناحية جذبها للمواهب
البوابة العربية للأخبار التقنية نشرت شبكة التواصل المهني لينكدإن Linkedin قائمة أفضل الشركات في العالم من ناحية جذب والحفاظ على أفضل المواهب، حيث تعترف... لينكدإن تنشر قائمة أفضل الشركات في العالم...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
ويسترن ديجيتال تقدم أقراص SSD الجديدة الخضراء والزرقاء
البوابة العربية للأخبار التقنية كشفت شركة صناعة أقراص وأجهزة التخزين “ويسترن ديجيتال” Western Digital عن خطها الجديد لإنتاج عائلتين من محركات أقراص التخزين الصلبة... ويسترن ديجيتال تقدم...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
من aitnews.com
1
سناب شات تسهل تصميم الفلاتر الجغرافية عبر قوالب قابلة للتخصيص
البوابة العربية للأخبار التقنية تسعى خدمة الرسائل المصورة “سناب شات” SnapChat إلى تسهيل قيام أي مستخدم بإنشاء “الفلاتر الجغرافية” Geofilters من خلال إطلاقها لمجموعة... سناب...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
2
تقرير: آبل تعمل مع شركة Carl Zeiss الألمانية على نظارة للواقع المعزز
البوابة العربية للأخبار التقنية تعمل شركة آبل بالتعاون مع شركة “كارل تسايس” Carl Zeiss على إنتاج نظارة للواقع المعزز تعتزم الإعلان عنها في وقت... تقرير: آبل تعمل مع شركة Carl Zeiss...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية
البوابة العربية للأخبار التقنية تشير المعلومات إلى توقف شركة آبل عن تصنيع شاشات العرض الخارجية الخاصة بها، وذلك وفقاً للتعليقات التي أدلت بها الشركة... آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
موقع Cinesift لإنشاء مكتبة أفلام مميزة خاصة بك
البوابة العربية للأخبار التقنية يعتمد الكثير من المستخدمين على طرق وأفكار متنوعة للحصول على اقتراحات لمشاهدة أفلام معينة، مثل الاعتماد على القوائم المتوفرة داخل... موقع Cinesift لإنشاء مكتبة أفلام...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
موقع Tubenab لتحميل مقاطع الفيديو الغنائية من يوتيوب
البوابة العربية للأخبار التقنية لغاية الآن يُعد محتوى الفيديو الغنائي على موقع يوتيوب هو الأكثر شعبية مقارنة بباقي المحتويات المنشورة على الموقع، وخلال الفترة... موقع Tubenab لتحميل مقاطع الفيديو...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.
تعلم المزيد »
Tweet
المشترك المميز اليوم:
eslamelhabashy
أفضل المشاركين في ثبّت
شركاء موقع ثبّت
نصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
لاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
Tweet
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية
- إحدى مبادرات
إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة |
شروط الاستخدام
|
بيان الخصوصية
| ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة