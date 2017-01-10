تحضير تاج العروسة - مطبخ نكهات بيتية

وصفة طبيعية لعلاج القشرة في الشعر - مطبخ نكهات بيتية البعض منا يعاني من القشره في فروه الراس وقبل العلاج يجب ان نعرف ان سبب تكون القشرة يعود إلى الإفرازات الدهنية الزائدة التي تنتجها الغدد الدهنية داخل فروة الرأس وذلك بسبب نشاط زائد لهذه الغدد....