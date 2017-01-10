أفضل تطبيقات تسجيل الصوت اندرويد

أفضل تطبيقات iOS و اندرويد (15) في سلسلة جديدة للعروض المثيرة عن افضل تطبيقات الهواتف الذّكية والأجّهزة اللّوحيّة العاملة بنظامي أندرويد و iOS والمطروحة أو المحدّثة في هذا الأسبوع أولاً...