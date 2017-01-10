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48 منتخبا في المونديال.. بين الرفض والتأييد
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48 منتخبا في المونديال.. بين الرفض والتأييد
dailynews
منذ 14 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
لاقت موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، من 32 حاليا، إلى 48، ترحيبا ومعارضة بين شخصيات رياضية بارزة. »
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الموضوع:
أخبار الرياضة
تعليقات (1)
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eslamelhabashy
منذ 11 ساعة
+0 تثبيت
لو اتطبق هيبقى مية مية
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