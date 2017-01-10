48 منتخبا في المونديال.. بين الرفض والتأييد

إنفانتينو: عدد منتخبات كأس العالم ما زال موضع بحث قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، إن اقتراحات زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 40 أو 48 منتخبا في بطولة 2026 ما زال قيد المناقشة، مشيرا إلى أن زيادة...