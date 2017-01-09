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ساعات Gear S3، وS2، وFit 2 الذكية من سامسونج تدعم هواتف iPhone رسميًا

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ساعات Gear S3، وS2، وFit 2 الذكية من سامسونج تدعم هواتف iPhone رسميًا
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع ساعات Gear S3، وS2، وFit 2 الذكية من سامسونج تدعم هواتف iPhone رسميًا ظهر على عالم آبل. أعلنت شركة سامسونج Samsung أن ساعاتها الذكية Gear S3، وGear S2، إضافة إلى Gear Fit 2 تدعم الآن وبشكل رسمي نظام iOS وهواتف iPhone، وذلك على ضوء مُشاركتها في معرض CES 2017 في مدينة لاس فيجاس الأمريكية. وقالت الشركة إن الساعات الذكية، وهي ساعات تعمل بنظام تايزن Tizen التي تُشرف على تطويره، متوافقة مع » تفاصيل
 
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