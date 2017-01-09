هذا الموضوع ساعات Gear S3، وS2، وFit 2 الذكية من سامسونج تدعم هواتف iPhone رسميًا ظهر على عالم آبل.
أعلنت شركة سامسونج Samsung أن ساعاتها الذكية Gear S3، وGear S2، إضافة إلى Gear Fit 2 تدعم الآن وبشكل رسمي نظام iOS وهواتف iPhone، وذلك على ضوء مُشاركتها في معرض CES 2017 في مدينة لاس فيجاس الأمريكية. وقالت الشركة إن الساعات الذكية، وهي ساعات تعمل بنظام تايزن Tizen التي تُشرف على تطويره، متوافقة مع » تفاصيل
عندما كشفت سامسونج عن هاتفها اللوحي جالكسي نوت 5 في مؤتمر صحفي خاص الشهر الماضي، شوّقتنا الشركة حول جيل جديد من الساعات الذكية تحمل تصميم دائري الشكل. اليوم أعلنت سامسونج عن ساعاتها الجديدة باسم Gear...
هذا الموضوع سامسونج تؤكد أن ساعات Gear S2 سوف تعمل على نظام iOSظهر على عالم آبل - أخبار منتجات شركة آبل.قامت شركة سامسونج في مؤتمر CES في لاس فيغاس بعرض مستقبل ساعاتها الذكية الجديدة Gear S2 مع إدخال...
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...