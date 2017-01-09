ساعات Gear S3، وS2، وFit 2 الذكية من سامسونج تدعم هواتف iPhone رسميًا

سامسونج تؤكد أنها لن تتوقف عن بيع Gear S2 و Gear S2 Classic كما تعلمون على الأرجح، فقد قامت شركة سامسونج يوم أمس بإزاحة الستار رسميا عن ساعاتها الذكية Samsung Gear S3. في حين أن هذا الخبر سار بالتأكيد لمحبي سامسونج، فماذا يعني هذا بالنسبة للساعة الذكية...