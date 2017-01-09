النسخة المرجانية الزرقاء من Galaxy S7 Edge ستصدر قريبا في أوروبا

قامت شركة سامسونج بالإعلان رسميا عن النسخة المرجانية الزرقاء من الهاتف Galaxy S7 Edge في شهر نوفمبر من العام الماضي، ولكن هذه النسخة من الهاتف Galaxy S7 Edge كانت متاحة فقط في بعض البلدان طيلة هذه الفترة، ولكن يبدو أنها ستكون متاحة بشكل رسمي أيضا في أوروبا قريبًا. في الواقع، لقد تم إدراج النسخة المرجانية الزرقاء […]
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تم اليوم نشر مجموعة من الصور الرسمية للنسخة المرجانية الزرقاء من الهاتف Galaxy S7 Edge من قبل فرع شركة سامسونج في تايوان، مما سمح لنا بإلقاء نظرة فاحصة على هذا الخيار اللوني الجديد. والجدير بالذكر أن...
بالأمس، قامت شركة سامسونج بالإعلان رسميا عن النسخة الأولمبية من الهاتف Galaxy S7 Edge وهي النسخة التي تحمل الإسم الرسمي Galaxy S7 edge Olympic Games Limited Edition. أما وقد قلنا ذلك، فقد أعلنت شركة...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...