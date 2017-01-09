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النسخة المرجانية الزرقاء من Galaxy S7 Edge ستصدر قريبا في أوروبا
(من electrony.net)
قامت شركة سامسونج بالإعلان رسميا عن النسخة المرجانية الزرقاء من الهاتف Galaxy S7 Edge في شهر نوفمبر من العام الماضي، ولكن هذه النسخة من الهاتف Galaxy S7 Edge كانت متاحة فقط في بعض البلدان طيلة هذه الفترة، ولكن يبدو أنها ستكون متاحة بشكل رسمي أيضا في أوروبا قريبًا. في الواقع، لقد تم إدراج النسخة المرجانية الزرقاء […] The post النسخة المرجانية الزرقاء من Galaxy S7 Edge ستصدر قريبا في أوروبا » تفاصيل
 
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