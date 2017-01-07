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التنبؤ بولادة نجمة جديدة في عام 2022
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التنبؤ بولادة نجمة جديدة في عام 2022
dailynews
منذ 7 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
حدث نادر للغاية ذلك الذي ستشهده السماء بعد 5 سنوات، عندما تلتقي نجمتان لتظهر نجمة جديدة أطلق عليها العلماء اسم "بوم ستار". »
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
تعليقات (1)
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Achraf Barhaila
منذ 6 ساعة
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