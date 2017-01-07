التنبؤ بولادة نجمة جديدة في عام 2022

التنبؤ بالزلازل- لغز يثير فضول العلماء رغم امتلاك العلماء عدة شواهد تساعدهم في التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها، إلا أنهم ما زالوا بعيدين كل البعد عن تحديد موعد حدوثها بدقة. لكن ذلك قد يصبح أمرا ممكنا بواسطة مراكز متطورة لرصد الزلازل تساعد...