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برمجية خبيثة جديدة تستهدف حواسب آبل الشخصية وتؤدي إلى تجمدها
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البوابة العربية للأخبار التقنية
(aitnews)
برمجية خبيثة جديدة تستهدف حواسب آبل الشخصية وتؤدي إلى تجمدها
aitnews
منذ 11 ساعة
(من
aitnews.com
)
البوابة العربية للأخبار التقنية كشف تقرير جديد صدر عن شركة “مالويربايتس” Malwarebytes المتخصصة في أمن المعلومات أنه جرى خلال الأسابيع القليلة الماضية، خداع مستخدمين... برمجية خبيثة جديدة تستهدف حواسب آبل الشخصية وتؤدي إلى تجمدها »
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