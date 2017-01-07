اشترى سيارة مستعملة ووجد داخلها مفاجأة.

اغرب 6 وظائف مستعملة لآرز كما نعلم عن الارز هو الاكلة الشهيرة في كثير من البلدان حول العالم ،يستهلك منه كمية كبيرة خاصة في الصين ودول اسيا ، في هذا المقال سوف تستغرب من المعلومات عن استعماله في طرق يمكن ان تسمع عنها اول مرة...