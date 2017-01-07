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اشترى سيارة مستعملة ووجد داخلها مفاجأة.
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اشترى سيارة مستعملة ووجد داخلها مفاجأة.
Ahmed Lyakroumi
منذ 11 ساعة
(من
topkarizmaa.cf
)
إشترى شخص سيارة مستعملة وكانت المفاجاة إذ وجد فيها كمية كبيرة من الهروين ب 130الف دولار »
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وسوم:
غريب هيروين
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