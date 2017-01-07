الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا تم إرسال 63 مليار رسالة عبر WhatsApp في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة
2
تثبيت

تم إرسال 63 مليار رسالة عبر WhatsApp في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة
(من electrony.net)
وفقا لبيان رسمي صادر من شركة الفيسبوك، فيبدو أن ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة شهدت إرسال الناس لنحو 63 مليار رسالة عبر تطبيق WhatsApp. ووفقا للشركة، فقد تم إرسال ما يقرب من 14 مليار رسالة في الهند وحدها. بينما مثلت الصور حوالي 8 مليار رسالة، فقد كانت 2.5 مليار رسالة تقريبا عبارة عن فيديوهات، وهذا […] The post تم إرسال 63 مليار رسالة عبر WhatsApp في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: أخبار التكنولوجيا

ليس هناك تعليقات حتى الآن، كن أول من يضف تعليقاً إلى هذه المشاركة.
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.   (لماذا أستخدم ثبّت؟)

ثمانية طرق لتبدو مشغولا في العمل

10 أشياء لا تصدق تحدث في كل ثانية

جزء 2 - افضل خدع و أفكار للتصوير بكاميرة الهاتف

أكثر عشرة مشاهد مضحكة للأطفال عام 2015

من يعرف السبب الحقيقي للجيب الصغير في الجينز؟


ثبّتقد يهمك أيضاً:

18 مليار رسالة عبر Whatsapp ليلة رأس السنة

 أعلنت Whatsapp أنه وخلال ليلة رأس السنة تم إرسال واستقبال 18 مليار رسالة تهنئة عبر الخدمة. وتقول الشركة أنه استقبل في أخر يوم من العام المنصرم 7 مليارات رسالة بينما تم إرسال 11 مليار رسالة، ويبدو...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

مستخدمو واتس اب أرسلوا أكثر من 63 مليار رسالة ليلة رأس السنة

 البوابة العربية للأخبار التقنية قالت خدمة التراسل الفوري واتس اب أمس الجمعة إن عدد الرسائل التي أرسلها مستخدموها خلال ليلة رأس السنة بلغ نحو... مستخدمو واتس اب أرسلوا أكثر من 63 مليار رسالة ليلة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

أكثر من 60 مليار رسالة تم تبادلها رأس السنة عبر الواتساب

 يواصل واتساب رفع الحدود التي يمكنه اختراقها والأرقام القياسية الجديدة, في حين أننا كنا نتبادل التهنئة بالمناسبات عبر الرسائل النصية القصيرة، أصبح العالم اليوم يستخدم تطبيقات الدردشة لذلك لأنها توفر...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

خدمة WhatsApp تتعامل مع أكثر من 50 مليار رسالة يوميا

 في مؤتمر DLD المنعقد حاليا في ألمانيا، حسبما أعلن عنه الرئيس التنفيذي لخدمة المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم WhatsApp، فإن هذه الأخيرة تعالج الآن ما يقارب 54 مليار رسالة في اليوم. وبشكل أكثر...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

رقم قياسي جديد على واتساب: 64 مليار رسالة في 24 ساعة فقط!

 يوم بعد يوم، وتتزايد شعبية تطبيق واتساب بين المُستخدمين بطريقة غير معهودة، خاصة في الآونة الأخيرة، واليوم، حقَّق واتساب رقماً قياسياً جديداً لتداوله 64 مليار رسالة في يومٍ واحد. لتفصيل هذا الرقم...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا


ثبّتمن electrony.net

WhatsApp Status هي أحدث محاولة من الفيسبوك لمحاكاة ميزة Snapchat Stories

 الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تم تحميل تطبيق Pokémon GO أكثر من 50 مليون مرة على متجر Google Play

 أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

الفيسبوك بدأت بإختبار ميزة جديدة قامت بإستعارتها من تطبيق Snapchat

 منذ أن فشلت في الإستحواذ على تطبيق Snapchat، رأينا شبكة الفيسبوك تحاول محاكاة بعض الميزات المميزة لهذا التطبيق في محاولة للحفاظ على مستخدميها من الشرود بعيدا عن خدماتها. ومؤخرا، قامت شبكة إنستاجرام...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

ZTE تتطلع لدخول سوق الساعات الذكية في وقت لاحق من هذا العام

 رأينا العديد من الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية بما في ذلك سامسونج وآبل و LG و Sony و Motorola و Huawei و Xiaomi تقوم بإصدار ساعاتها الذكية، ولكن في حالة إذا كانت هناك شركة واحدة تحظى بمكانة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تسريب مواصفات الهاتف Nokia E1 وموعد الإعلان الرسمي

 في الأسبوع الماضي رأينا هاتف ذكي من شركة HMD Golbal Oy يحصل على مصادقة إحدى الهيئات التنظيمية في الأسبوع الماضي، والآن أصبحنا نعرف المزيد من التفاصيل عن الجهاز. هو في الواقع هاتف Nokia المتدني والذي...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا
 
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: Achraf Barhaila
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة