تم إرسال 63 مليار رسالة عبر WhatsApp في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة

وفقا لبيان رسمي صادر من شركة الفيسبوك، فيبدو أن ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة شهدت إرسال الناس لنحو 63 مليار رسالة عبر تطبيق WhatsApp. ووفقا للشركة، فقد تم إرسال ما يقرب من 14 مليار رسالة في الهند وحدها. بينما مثلت الصور حوالي 8 مليار رسالة، فقد كانت 2.5 مليار رسالة تقريبا عبارة عن فيديوهات، وهذا […]
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الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
رأينا العديد من الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية بما في ذلك سامسونج وآبل و LG و Sony و Motorola و Huawei و Xiaomi تقوم بإصدار ساعاتها الذكية، ولكن في حالة إذا كانت هناك شركة واحدة تحظى بمكانة...
في الأسبوع الماضي رأينا هاتف ذكي من شركة HMD Golbal Oy يحصل على مصادقة إحدى الهيئات التنظيمية في الأسبوع الماضي، والآن أصبحنا نعرف المزيد من التفاصيل عن الجهاز. هو في الواقع هاتف Nokia المتدني والذي...