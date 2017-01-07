تم إرسال 63 مليار رسالة عبر WhatsApp في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة

رقم قياسي جديد على واتساب: 64 مليار رسالة في 24 ساعة فقط! يوم بعد يوم، وتتزايد شعبية تطبيق واتساب بين المُستخدمين بطريقة غير معهودة، خاصة في الآونة الأخيرة، واليوم، حقَّق واتساب رقماً قياسياً جديداً لتداوله 64 مليار رسالة في يومٍ واحد. لتفصيل هذا الرقم...