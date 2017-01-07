الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا الهاتف Galaxy C9 Pro سصبح متاحا للشراء خارج الصين قريبًا
2
تثبيت

الهاتف Galaxy C9 Pro سصبح متاحا للشراء خارج الصين قريبًا
(من electrony.net)
تم الإعلان رسميا عن الهاتف Galaxy C9 Pro في شهر أكتوبر من العام الماضي، وهو متاح للشراء حاليا في الصين فقط. ومع ذلك، فقد صدر اليوم تقرير جديد يفيد بأن الهاتف Galaxy C9 Pro سيكون متاحا للشراء كذلك في الأسواق الأخرى خارج الصين في المستقبل القريب. على وجه التحديد يقال بأن العديد من البلدان الآسيوية […] The post الهاتف Galaxy C9 Pro سصبح متاحا للشراء خارج الصين قريبًا appeared first on إلكتروني. » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: أخبار التكنولوجيا

ليس هناك تعليقات حتى الآن، كن أول من يضف تعليقاً إلى هذه المشاركة.
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.   (لماذا أستخدم ثبّت؟)

جزء 1 - افضل خدع و أفكار للتصوير بكاميرة الهاتف

مرحبا .. انا أعزب؟ شاهد ردود الأفعال

جزء 2 - افضل خدع و أفكار للتصوير بكاميرة الهاتف

الحمدلله على ما نملك!

أداء متميز ومناورات مثيرة لفورد في شوارع دبي

ثبّتقد يهمك أيضاً:

الهاتف Galaxy A8 2016 أصبح متاحًا الآن خارج كوريا الجنوبية

 تم الإعلان رسميا عن الهاتف Galaxy A8 2016 بشكل رسمي في شهر أكتوبر من العام الماضي، وقد أصبح متاحا للشراء منذ ذلك الحين في كوريا الجنوبية فقط، ولكن يبدو أن شركة سامسونج قررت الآن إصدار هذا الهاتف خارج...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

الهاتف Xiaomi Mi5 Pro سيكون متاحا للشراء إبتداء من 6 أبريل

 تم الإعلان رسميا عن الهاتف Xiaomi Mi5 في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2016 الذي تم عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير الماضي، وقد أصبح هذا الهاتف متاحا للشراء في الصين في وقت سابق من هذا...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

الهاتفين Galaxy C5 و Galaxy C7 متاحين الآن للشراء في الصين

 Galaxy C5 و Galaxy C7 أصبحا الآن متاحين للشراء في الصين. كلا الهاتفين يأتيان بهيكل معدني نحيف للغاية بحيث يأتي الهاتف الأول بسمك 6.7 ملمتر في حين يأتي الهاتف الثاني بسمك 6.8 ملمتر كما أنهما يدعم خدمة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

الهاتف Galaxy J7 2016 متاح بالفعل للشراء في أوروبا

 عندما تم الإعلان رسميا عن الهاتفين Galaxy J5 2016 و Galaxy J7 2016 في شهر مارس الماضي، لم تكن هناك أية معلومات حول ما إذا كان سيتم إصدار هذين الهاتفين خارج الصين. وكانت هناك تقارير منذ ذلك الحين تفيد...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

الهاتف Nubia Z11 سيكون متاحا للشراء على الصعيد العالمي هذا الشهر بسعر 500 يورو

 تم الإعلان رسميا عن الهاتف Nubia Z11 منذ فترة، ولكن كان هذا الهاتف متاحا للشراء في الصين فقط، ولكن إبتداء من هذا الشهر سيكون هذا الهاتف متاحا للشراء كذلك في أوروبا وأمريكا وآسيا بسعر 500 يورو للنسخة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا


ثبّتمن electrony.net

WhatsApp Status هي أحدث محاولة من الفيسبوك لمحاكاة ميزة Snapchat Stories

 الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تم تحميل تطبيق Pokémon GO أكثر من 50 مليون مرة على متجر Google Play

 أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

الفيسبوك بدأت بإختبار ميزة جديدة قامت بإستعارتها من تطبيق Snapchat

 منذ أن فشلت في الإستحواذ على تطبيق Snapchat، رأينا شبكة الفيسبوك تحاول محاكاة بعض الميزات المميزة لهذا التطبيق في محاولة للحفاظ على مستخدميها من الشرود بعيدا عن خدماتها. ومؤخرا، قامت شبكة إنستاجرام...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

ZTE تتطلع لدخول سوق الساعات الذكية في وقت لاحق من هذا العام

 رأينا العديد من الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية بما في ذلك سامسونج وآبل و LG و Sony و Motorola و Huawei و Xiaomi تقوم بإصدار ساعاتها الذكية، ولكن في حالة إذا كانت هناك شركة واحدة تحظى بمكانة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تسريب مواصفات الهاتف Nokia E1 وموعد الإعلان الرسمي

 في الأسبوع الماضي رأينا هاتف ذكي من شركة HMD Golbal Oy يحصل على مصادقة إحدى الهيئات التنظيمية في الأسبوع الماضي، والآن أصبحنا نعرف المزيد من التفاصيل عن الجهاز. هو في الواقع هاتف Nokia المتدني والذي...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا
 
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: Achraf Barhaila
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة