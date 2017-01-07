الهاتف Galaxy C9 Pro سصبح متاحا للشراء خارج الصين قريبًا

تم الإعلان رسميا عن الهاتف Galaxy C9 Pro في شهر أكتوبر من العام الماضي، وهو متاح للشراء حاليا في الصين فقط. ومع ذلك، فقد صدر اليوم تقرير جديد يفيد بأن الهاتف Galaxy C9 Pro سيكون متاحا للشراء كذلك في الأسواق الأخرى خارج الصين في المستقبل القريب. على وجه التحديد يقال بأن العديد من البلدان الآسيوية […]
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تم الإعلان رسميا عن الهاتف Galaxy A8 2016 بشكل رسمي في شهر أكتوبر من العام الماضي، وقد أصبح متاحا للشراء منذ ذلك الحين في كوريا الجنوبية فقط، ولكن يبدو أن شركة سامسونج قررت الآن إصدار هذا الهاتف خارج...
Galaxy C5 و Galaxy C7 أصبحا الآن متاحين للشراء في الصين. كلا الهاتفين يأتيان بهيكل معدني نحيف للغاية بحيث يأتي الهاتف الأول بسمك 6.7 ملمتر في حين يأتي الهاتف الثاني بسمك 6.8 ملمتر كما أنهما يدعم خدمة...
عندما تم الإعلان رسميا عن الهاتفين Galaxy J5 2016 و Galaxy J7 2016 في شهر مارس الماضي، لم تكن هناك أية معلومات حول ما إذا كان سيتم إصدار هذين الهاتفين خارج الصين. وكانت هناك تقارير منذ ذلك الحين تفيد...
تم الإعلان رسميا عن الهاتف Nubia Z11 منذ فترة، ولكن كان هذا الهاتف متاحا للشراء في الصين فقط، ولكن إبتداء من هذا الشهر سيكون هذا الهاتف متاحا للشراء كذلك في أوروبا وأمريكا وآسيا بسعر 500 يورو للنسخة...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
رأينا العديد من الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية بما في ذلك سامسونج وآبل و LG و Sony و Motorola و Huawei و Xiaomi تقوم بإصدار ساعاتها الذكية، ولكن في حالة إذا كانت هناك شركة واحدة تحظى بمكانة...
في الأسبوع الماضي رأينا هاتف ذكي من شركة HMD Golbal Oy يحصل على مصادقة إحدى الهيئات التنظيمية في الأسبوع الماضي، والآن أصبحنا نعرف المزيد من التفاصيل عن الجهاز. هو في الواقع هاتف Nokia المتدني والذي...