الهاتف Galaxy C9 Pro سصبح متاحا للشراء خارج الصين قريبًا

الهاتف Galaxy J7 2016 متاح بالفعل للشراء في أوروبا عندما تم الإعلان رسميا عن الهاتفين Galaxy J5 2016 و Galaxy J7 2016 في شهر مارس الماضي، لم تكن هناك أية معلومات حول ما إذا كان سيتم إصدار هذين الهاتفين خارج الصين. وكانت هناك تقارير منذ ذلك الحين تفيد...