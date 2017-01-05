كيف شردت مواقع التسوق الإلكترونية الآلاف في أميركا؟

شركة ebay تستغني عن 2400 موظف تعتزم شركة ebay الأميركية، كبرى الشركات العالمية في التجارة عبر الإنترنت، الاستغناء عن 2400 موظف، أي ما يشكل 7 بالمائة من موظفيها، في الربع الأول من العام الجاري....