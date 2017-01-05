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اقتصاد وتجارة
كيف شردت مواقع التسوق الإلكترونية الآلاف في أميركا؟
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كيف شردت مواقع التسوق الإلكترونية الآلاف في أميركا؟
dailynews
منذ 1 يوم
(من
skynewsarabia.com
)
قررت شركة ميسيز، أكبر محلات التجزئة الأميركية، خفض عدد موظفيها، عبر إنهاء عقود نحو ١٠ آلاف موظف لديها، وغلق مئة فرع تابع لها في مختلف الولايات الأميركية، لتصبح أحدث ضحايا التجارة الألكترونية. »
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
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