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هاموند: 30 مليار جنيه سنويا حجم تجارة بريطانيا مع الخليج
(من skynewsarabia.com)
كشف وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 30 مليار جنيه إسترليني سنويا، لافتا إلى أن بلاده ستركز على علاقاتها مع الخليج بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. » تفاصيل
 
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BrainyExpert منذ 17 ساعة
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