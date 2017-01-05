هاموند: 30 مليار جنيه سنويا حجم تجارة بريطانيا مع الخليج

كشف وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 30 مليار جنيه إسترليني سنويا، لافتا إلى أن بلاده ستركز على علاقاتها مع الخليج بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. » تفاصيل
قالت وزارة المالية البريطانية إن الوزير فيليب هاموند سعلن خلال الأسبوع الجاري عن إنفاق جديد على الطرق بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.60 مليار دولار)، في إطار خطته لدعم الاقتصاد، مع استعداد بريطانيا...
شهدت معدلات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول أمريكا الجنوبية طفرة كبيرة في السنوات القليلة الماضية لتصل إلى 30 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يفتح أبواب جديدة في دعم ونمو حجم التجارة...
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الخميس، إنها ستتيح للبنوك توفير حصة أكبر من تمويل مشتريات المنازل، في إطار مساعي السلطات لدعم سوق العقارات وتخفيف العجز في الإسكان ذي التكلفة الميسورة....