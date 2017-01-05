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اقتصاد وتجارة
المركزي السعودي يسمح للبنوك برفع نسبة تمويل المنازل
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المركزي السعودي يسمح للبنوك برفع نسبة تمويل المنازل
dailynews
منذ 1 يوم
(من
skynewsarabia.com
)
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الخميس، إنها ستتيح للبنوك توفير حصة أكبر من تمويل مشتريات المنازل، في إطار مساعي السلطات لدعم سوق العقارات وتخفيف العجز في الإسكان ذي التكلفة الميسورة. »
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
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BrainyExpert
منذ 17 ساعة
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