المركزي السعودي يسمح للبنوك برفع نسبة تمويل المنازل

الذهب يستعيد عافيته مع تراجع الدولار ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، الخميس، مدفوعا بمزيد من التراجع في قيمة الدولار بعد تحقيقه أعلى سعر له في 14 عاما....