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علوم عامة
تعرف على حقائق حول الصراصير ربما ستعرفها لأول مرة!
1
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تعرف على حقائق حول الصراصير ربما ستعرفها لأول مرة!
kiramed
منذ 5 ساعة
(من
c-med.blogspot.com
)
1- لا تموت الصراصير عند قطع رأسها, فهي قادرة على العيش لأسابيع وتموت فقط بسبب الجوع !! »
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الموضوع:
علوم عامة
وسوم:
معلومات
الصراصير
صراصير الفضاء
الصراصير والديناصورات
تعليقات (1)
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آراء وتعليقات
Mohamed Ali Elouaer
منذ 4 ساعة
+0 تثبيت
لا أتصور أنها تعيش بلا راس
[
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