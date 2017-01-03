تعرف على حقائق حول الصراصير ربما ستعرفها لأول مرة!

‫أخيرا, العلماء يكشفون السر وراء القدرة الفائقة للصراصير في الإختباء فجأة عن الأنظار‬ هل تعاني من مقدرة الصراصير الفائقة على الاختفاء بمجرد ان تكتشفها؟ كم عدد المرات التي فشلت فيها في معرفة المكان الذي إختفت فيه هذه الحشرة المزعجة؟ اخيرا تمكن العلماء من حل لغز هذه القدرة العجيبة التي...