معلومات عن الشوكولا ستفتح شهيتك!

ضريبة على الشوكولا لمكافحة البدانة دعا خبراء في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا إلى فرض ضرائب على الشوكولا في محاولة ترمي إلى السيطرة على الأمراض الناجمة عن البدانة...