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معلومات عن الشوكولا ستفتح شهيتك!
(من c-med.blogspot.com)
1- رائحة الشوكولا تزيد الموجات الدماغية مما يعني التحفيز على الإسترخاء. » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: صحة   وسوم: الشوكولا الشوكولا البيضاء الكوكيز

آراء وتعليقات
Mohamed Ali Elouaer منذ 4 ساعة
+0 تثبيت
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[الرد على Mohamed Ali Elouaer]

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