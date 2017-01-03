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صحة
معلومات عن الشوكولا ستفتح شهيتك!
1
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معلومات عن الشوكولا ستفتح شهيتك!
kiramed
منذ 5 ساعة
(من
c-med.blogspot.com
)
1- رائحة الشوكولا تزيد الموجات الدماغية مما يعني التحفيز على الإسترخاء. »
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الموضوع:
صحة
وسوم:
الشوكولا
الشوكولا البيضاء
الكوكيز
تعليقات (1)
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آراء وتعليقات
Mohamed Ali Elouaer
منذ 4 ساعة
+0 تثبيت
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