إتش بي تكشف عن حاسب Spectre x360 المحدث

HP تكشف عن حاسبها الهجين HP Spectre x360 خلال معرض #MWC2015 - أخبار تقنية كشفت شركة HP اليوم عن حاسب محمول جديد من فئة الحواسيب الهجينة التي يمكن تحويلها إلى حاسب محمول أو لوحي ووضعية الوقوف stand ووضعية الخيمة tent، وهو الحاسب HP Spectre x360....