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إتش بي تكشف عن حاسب Spectre x360 المحدث
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البوابة العربية للأخبار التقنية
(aitnews)
إتش بي تكشف عن حاسب Spectre x360 المحدث
aitnews
منذ 6 ساعة
(من
aitnews.com
)
البوابة العربية للأخبار التقنية كشفت شركة إتش بي اليوم الستار عن النسخة المعاد تحديثها من حاسبها المحمول Spectre x360 ذو شاشة العرض 15.6 إنش... إتش بي تكشف عن حاسب Spectre x360 المحدث »
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
تعليقات (1)
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Mohamed Ali Elouaer
منذ 4 ساعة
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