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ديل تطلق 4 حواسيب Inspiron وAlienware بمعالجات إنتل Kaby Lake

البوابة العربية للأخبار التقنية (aitnews)
 

ديل تطلق 4 حواسيب Inspiron وAlienware بمعالجات إنتل Kaby Lake
(من aitnews.com)
البوابة العربية للأخبار التقنية كشفت شركة ديل الأمريكية اليوم الستار عن 4 أجهزة حواسيب جديدة مخصصة للألعاب معتمدة على معالجات شركة إنتل Kaby Lake،... ديل تطلق 4 حواسيب Inspiron وAlienware بمعالجات إنتل Kaby Lake » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Mohamed Ali Elouaer منذ 4 ساعة
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