ديل تطلق 4 حواسيب Inspiron وAlienware بمعالجات إنتل Kaby Lake

Surface Pro 5 قد يضم 16GB من الذاكرة العشوائية ومعالجات intel Kaby Lake وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرا، فيبدو أن الجيل المقبل من الجهاز اللوحي Surface Pro والذي من المفترض أن يحمل إسم Surface Pro 5 سيضم معالجات Kaby Lake الأحدث من شركة intel، فضلا عن 16GB من الذاكرة...