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كشفت شركة ديل الأمريكية اليوم الستار عن 4 أجهزة حواسيب جديدة مخصصة للألعاب معتمدة على معالجات شركة إنتل Kaby Lake،...
ديل تطلق 4 حواسيب Inspiron وAlienware بمعالجات إنتل Kaby Lake » تفاصيل
تتجهز شركة إنتل قريباً لطرح الجيل السابع من معالجاتها للحواسب المكتبية، والتي تُسمى اصطلاحاً بمعالجات Kaby Lake. في الآونة الأخيرة قمنا بتغطية أخبار هذه المعالجات لكم، ونقل اختبارات أداء مسربة لمعالج...
قامت شركة intel اليوم بالكشف عن الجيل السابع من معالجات intel Core i والمعروفة إختصارا بإسم intel Kaby Lake، وهذه السلسلة الجديدة من المعالجات تضم المعالجات الثنائية النوى intel Core i3 و intel Core...