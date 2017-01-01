واتساب سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف القديمة في عام 2017

ليس الخبر بجديد ولكن لتكون على إستعداد بالقادم إن كانت تقع الشروط عليك، حيث أعلنت واتساب المملوكة لفيسبوك رسميًا عن نيتها إيقاف الدعم لتطبيق التراسل خاصتها مع بداية العام الجديد 2017 أي إبتداءًا من هذا الشهر لملايين الهواتف القديمة وبأنظمة تشغيلها المختلفة، حيث أشارت الشركة أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن هذه الهواتف لا تتواكب مع تكنولوجيا التطبيق ومزاياه الجديدة. فإن التطبيق البالغ من العمر 7 » تفاصيل
أعلنت الشركة المطورة لتطبيق واتساب للتراسل الفوري أنه سيتوقف عن العمل على الهواتف وأنظمة التشغيل القديمة ابتداء من نهاية العام الحالي، ويقدر عدد هذه الأجهزة حول العالم بالملايين.وجاء هذا الإعلان بعد...
تراجعت واتساب عن قراراها السابق بإيقاف دعم عدد من الهواتف الخليوية وأنظمة التشغيل القديمة وذلك في كل من نوكيا وبلاك بيري وحتى آيفون وويندوز فون. الخبر السار الآن أنه لو كان لديك هاتف نوكيا قديم يعمل...
على خطى واتساب تسير سكايب بدفع المستخدمين للترقية على أحدث أنظمة تشغيلها وذلك من أجل الإستفادة من خدمات تطبيق المحادثات المرئية خاصتها سكايب، حيث أعلنت الشركة سابقًا ومع أوائل أيام العام الجديد 2017...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...