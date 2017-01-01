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واتساب سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف القديمة في عام 2017

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واتساب سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف القديمة في عام 2017
(من tech-wd.com)
ليس الخبر بجديد ولكن لتكون على إستعداد بالقادم إن كانت تقع الشروط عليك، حيث أعلنت واتساب المملوكة لفيسبوك رسميًا عن نيتها إيقاف الدعم لتطبيق التراسل خاصتها مع بداية العام الجديد 2017 أي إبتداءًا من هذا الشهر لملايين الهواتف القديمة وبأنظمة تشغيلها المختلفة، حيث أشارت الشركة أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن هذه الهواتف لا تتواكب مع تكنولوجيا التطبيق ومزاياه الجديدة. فإن التطبيق البالغ من العمر 7 » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
information1 منذ 3 ساعة
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[الرد على information1]

information1 منذ 3 ساعة
+0 تثبيت
شكرااا
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