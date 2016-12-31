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لماذا لم تنتشر الأخبار الكاذبة على شبكة لينكدإن LinkedIn، مثلما هو الحال في فيسبوك؟

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لماذا لم تنتشر الأخبار الكاذبة على شبكة لينكدإن LinkedIn، مثلما هو الحال في فيسبوك؟

(من tech-wd.com)
يمتلك مُعظم مُستخدمي شبكة الإنترنت حسابات على الكثير من الشبكات الاجتماعية، لكن شبكتي فيسبوك Facebook ولينكدإن LinkedIn تُعتبران تقريبًا من الشبكات الأساسية التي يجب على كل مُستخدم إنشاء حسابات عليها. ومن الناحية النظرية تتشابه الشبكتان من ناحية الوظيفة، فالمستخدمين بإمكانهم إضافة أصدقاء، ونشر روابط، وصور، ومقاطع فيديو، أو كتابة منشور ومشاركته. لكن الاختلاف يكمن في التوجهات فقط، ففي فيسبوك يمكن » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Mostafa Mohmed منذ 2 ساعة
+0 تثبيت
موقع محترم
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