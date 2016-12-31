لماذا لم تنتشر الأخبار الكاذبة على شبكة لينكدإن LinkedIn، مثلما هو الحال في فيسبوك؟

كنوز اليوتيوب (1) –مهمة البحث عن القنوات المميزة أصبحت شبكة ومنصة اليوتيوب جزء من حياة الكثير من الأشخاص، قد لا يمر يوم أحدنا دون أن نؤدي طقوس الزيارة اليومية ونشاهد بعض الفيديوهات في بعض ارجاء الموقع، حتى وإن كنا حريصين على عدم الدخول إليه، قد...