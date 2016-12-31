لماذا لم تنتشر الأخبار الكاذبة على شبكة لينكدإن LinkedIn، مثلما هو الحال في فيسبوك؟

يمتلك مُعظم مُستخدمي شبكة الإنترنت حسابات على الكثير من الشبكات الاجتماعية، لكن شبكتي فيسبوك Facebook ولينكدإن LinkedIn تُعتبران تقريبًا من الشبكات الأساسية التي يجب على كل مُستخدم إنشاء حسابات عليها. ومن الناحية النظرية تتشابه الشبكتان من ناحية الوظيفة، فالمستخدمين بإمكانهم إضافة أصدقاء، ونشر روابط، وصور، ومقاطع فيديو، أو كتابة منشور ومشاركته. لكن الاختلاف يكمن في التوجهات فقط، ففي فيسبوك يمكن » تفاصيل
تمضي شركة مايكروسوفت في طريق اللاعودة وتعمل على إتمام صفقة استحواذها على شبكة لينكدإن Linkedin المهنية مُقابل ٢٦ مليار دولار أمريكي، وهو رقم كبير جدًا غطّى على استحواذ فيسبوك على واتس آب قبل عامين من...
تعرضت شركة فيسبوك منذ فترة طويلة لانتقاداتٍ بشأن مسؤوليتها في نشر الشائعات على شبكتها الاجتماعية، وتم اتهام مارك زوكربيرج بإهمال الأمر، خاصة في الوقت الذي فيه ملايين المستخدمين الذين يخوضون داخل شبكة...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...
يبدو أن مبيعات الآيفون 7 وصلت إلى ذروتها وبدأت تنخفض تدريجياً ما سيدفع آبل إلى تخفيض إنتاج الجهاز خلال الربع الأول من العام القادم بنسبة 30%. هذا الإجراء من آبل ليس جديداً فقد سبق أن كشفت نفس الصحيفة...