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كنوز اليوتيوب (1) –مهمة البحث عن القنوات المميزة

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كنوز اليوتيوب (1) –مهمة البحث عن القنوات المميزة
(من tech-wd.com)
أصبحت شبكة ومنصة اليوتيوب جزء من حياة الكثير من الأشخاص، قد لا يمر يوم أحدنا دون أن نؤدي طقوس الزيارة اليومية ونشاهد بعض الفيديوهات في بعض ارجاء الموقع، حتى وإن كنا حريصين على عدم الدخول إليه، قد نبحث عن موضوع عبر قوقل فيبرز من ضمن النتائج فيديو في اليوتيوب، أو قد نستعرض مايحدث في تويتر فنجد أحدهم يحفزنا على مشاهدة فيديو منشور في اليوتيوب، وكما تعلمون، دخول اليوتيوب ليس كالخروج منه. كنت قد كتبت » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
mohamedanis منذ 4 ساعة
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