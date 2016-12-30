كنوز اليوتيوب (1) –مهمة البحث عن القنوات المميزة

أصبحت شبكة ومنصة اليوتيوب جزء من حياة الكثير من الأشخاص، قد لا يمر يوم أحدنا دون أن نؤدي طقوس الزيارة اليومية ونشاهد بعض الفيديوهات في بعض ارجاء الموقع، حتى وإن كنا حريصين على عدم الدخول إليه، قد نبحث عن موضوع عبر قوقل فيبرز من ضمن النتائج فيديو في اليوتيوب، أو قد نستعرض مايحدث في تويتر فنجد أحدهم يحفزنا على مشاهدة فيديو منشور في اليوتيوب، وكما تعلمون، دخول اليوتيوب ليس كالخروج منه. كنت قد كتبت » تفاصيل
لقد اصبح اليوتيوب احدي المواقع الاساسية لاي مستخدم ، اصبح مثل محرك البحث جوجل ، فاذا اردت اي فيديو فبـ التأكيد اول ما سوف تفكر فيه هو الدخول لليوتيوب والبحث عن هذا الفيديو ، ولكنك تريد ان تجعل عملية...
تصميم و شكل القنوات في اليوتيوب أن كان يظهر بشكل جيد سيجعل من المشاهدين يتابعون تلك القنوات ولكن كانت عملية تحسين شكل القناة في اليوتيوب لا يتعدى التصميم فقط و لكن كل هذا تغيير مع إطلاق الشكل الجديد...
يبدو أن مبيعات الآيفون 7 وصلت إلى ذروتها وبدأت تنخفض تدريجياً ما سيدفع آبل إلى تخفيض إنتاج الجهاز خلال الربع الأول من العام القادم بنسبة 30%. هذا الإجراء من آبل ليس جديداً فقد سبق أن كشفت نفس الصحيفة...
ينعقد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في بداية كل عام بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، ومع اقترابنا من موعد CES 2017 تزداد الشائعات حول الشركات المتواجدة بالمعرض، وحسب شائعة جديدة اليوم يبدو أنّ سامسونج...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...