Yi Technology تعلن عن طائرة من دون طيار قادرة على التصوير بدقة 4K

سيتم الإعلان عن الطائرة من دون طيار GoPro Karma يوم 19 سبتمبر هناك منتجات كانت قيد التطوير منذ فترة طويلة جدا، وهذا الشيء ينطبق على أول طائرة من دون طيار من شركة GoPro. ولقد علمنا بوجود هذه الطائرة من دون طيار منذ شهر مايو من العام الماضي، وتم الكشف عن أول...