شركة Yi Technology أعلنت هذا الأسبوع عن أول طائرة من دون طيار مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون. وسيتم عرض هذه الطائرة من دون طيار في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2017 المقرر عقده في الأسبوع المقبل بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. في حين أن معظم الطائرات من دون طيار اليوم لديها أربع مراوح، فهذه الطائرة الجديدة من […]
The post Yi Technology تعلن عن طائرة من دون طيار قادرة على التصوير بدقة 4K » تفاصيل
شهد العام الماضي نمو متزايد في ظهور أجهزة إلكترونية جديدة خاصة الطائرات بدون طيار drones والسكوتر الكهربائي، مع أن معظم الطائرات بدون طيار كانت متشابهة من حيث المبدأ، إلا أن هناك مشاريع طموحة تريد أن...
في وقت سابق من هذا العام كانت هناك تسريبات تفيد بأن شركة HTC تعمل على هاتف ذكي جديد بمفاهيم جديدة يحمل الإسم الرمزي HTC Ocean، والآن بفضل تقرير جديد وردنا اليوم من تايوان، فيبدو أننا حصلنا على تفاصيل...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...