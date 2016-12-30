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Yi Technology تعلن عن طائرة من دون طيار قادرة على التصوير بدقة 4K
(من electrony.net)
شركة Yi Technology أعلنت هذا الأسبوع عن أول طائرة من دون طيار مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون. وسيتم عرض هذه الطائرة من دون طيار في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2017 المقرر عقده في الأسبوع المقبل بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. في حين أن معظم الطائرات من دون طيار اليوم لديها أربع مراوح، فهذه الطائرة الجديدة من […] The post Yi Technology تعلن عن طائرة من دون طيار قادرة على التصوير بدقة 4K » تفاصيل
 
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