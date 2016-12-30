الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا تقرير جديد يكشف تفاصيل جديدة مثيرة للإهتمام حول الهاتف HTC Ocean Note
2
تثبيت

تقرير جديد يكشف تفاصيل جديدة مثيرة للإهتمام حول الهاتف HTC Ocean Note
(من electrony.net)
في وقت سابق من هذا العام كانت هناك تسريبات تفيد بأن شركة HTC تعمل على هاتف ذكي جديد بمفاهيم جديدة يحمل الإسم الرمزي HTC Ocean، والآن بفضل تقرير جديد وردنا اليوم من تايوان، فيبدو أننا حصلنا على تفاصيل إضافية حول هذا الهاتف. ووفقا لهذا التقرير، فيبدو أن هذا الهاتف يحمل إسم HTC Ocean Note ويضم […] The post تقرير جديد يكشف تفاصيل جديدة مثيرة للإهتمام حول الهاتف HTC Ocean Note appeared first on » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: أخبار التكنولوجيا

ليس هناك تعليقات حتى الآن، كن أول من يضف تعليقاً إلى هذه المشاركة.
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.   (لماذا أستخدم ثبّت؟)

آكبر دومينو بشري - ارقام غينيس

عندما يقرر مهندس الميكانيك ان يتعلم الموسيقى!

أكثر عشرة مشاهد مضحكة للأطفال عام 2015

شاهد كيف ستكون مشاهدة المباريات مع نظارة مايكروسوفت الجديدة!

زيارة طبيب الاسنان من وجهة نظر البكتريا

ثبّتقد يهمك أيضاً:

تقرير جديد يكشف لنا عن تفاصيل إضافية حول هاتف HP المقبل بنظام Windows 10 Mobile

 إذا كنت تتذكر، قبل نحو أسبوع أو أكثر، كانت هناك شائعات تفيد بأن شركة HP ومايكروسوفت تعملان حاليا على هاتف ذكي جديد موجه لعامة المستهلكين سيعمل بنظام Windows 10 Mobile، على الرغم من أنه لم يتم الكشف...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تقرير جديد يكشف تفاصيل إضافية حول الهاتف Galaxy S8 Pus

 كما تعلمون على الأرجح، الهاتف Galaxy S7 يضم شاشة بحجم 5.1 إنش، ولكن أشارت الشائعات ذات الصلة بالهاتف Galaxy S8 بأن شركة سامسونج تفكر في إصدار نسختين من هذا الهاتف، واحدة بحجم 5.1 إنش، في حين ستحمل...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تقرير جديد يكشف لنا عن تفاصيل مهمة حول الهاتف LG G6

 Galaxy S8 ليس هو الهاتف الرائد الوحيد الذي يتطلع إليه العديد من عشاق التقنية في العام المقبل، فهناك الكثير من الأشخاص الذين يتطلعون أيضا إلى الهاتف LG G6 الذي من المفترض أن يأتي ليحل محل الهاتف LG G5...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تقرير جديد يكشف لنا عن تفاصيل إضافية مهمة حول Surface Phone

 في حين إنتهت شركة مايكروسوفت مع علامتها التجارية Lumia، فهذا لا يعني بأنها إنتهت من سوق الهواتف الذكية. وكما أشارت العديد من التقارير من قبل، فيبدو أن شركة مايكروسوفت تخطط لإصدار هاتف راقي جديد يحمل...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

إشاعة جديدة تقترح قدوم الهاتف Xiaomi Mi6 بنفس تصميم Xiaomi Mi Note 2

 الهاتف Xiaomi Mi6 كان محورًا لحفنة من الشائعات والتسريبات حتى الآن، ولكن بفضل تسريب جديد، فيبدو أننا حصلنا على بعض التفاصيل حول كيف سيبدو هذا الهاتف المنتظر. في الواقع، هذه الإشاعة الجديدة التي...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا


ثبّتمن electrony.net

Yi Technology تعلن عن طائرة من دون طيار قادرة على التصوير بدقة 4K

 شركة Yi Technology أعلنت هذا الأسبوع عن أول طائرة من دون طيار مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون. وسيتم عرض هذه الطائرة من دون طيار في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2017 المقرر عقده في الأسبوع...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سامسونج تؤكد إنتهاء الفترة التجريبية لتحديث الأندرويد Nougat للهاتفين Galaxy S7/S7 Edge

 نحن نعرف بالفعل بأن ذلك سيحدث قريبا، والآن أكدت شركة سامسونج فعلا أنها ستقوم بإنشاء البرنامج التجريبي لتحديث الأندرويد Nougat للهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge اليوم. وجاء هذا التأكيد على شكل...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

WhatsApp Status هي أحدث محاولة من الفيسبوك لمحاكاة ميزة Snapchat Stories

 الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تم تحميل تطبيق Pokémon GO أكثر من 50 مليون مرة على متجر Google Play

 أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

الفيسبوك بدأت بإختبار ميزة جديدة قامت بإستعارتها من تطبيق Snapchat

 منذ أن فشلت في الإستحواذ على تطبيق Snapchat، رأينا شبكة الفيسبوك تحاول محاكاة بعض الميزات المميزة لهذا التطبيق في محاولة للحفاظ على مستخدميها من الشرود بعيدا عن خدماتها. ومؤخرا، قامت شبكة إنستاجرام...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا
 
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: tgmedia
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة