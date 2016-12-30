في وقت سابق من هذا العام كانت هناك تسريبات تفيد بأن شركة HTC تعمل على هاتف ذكي جديد بمفاهيم جديدة يحمل الإسم الرمزي HTC Ocean، والآن بفضل تقرير جديد وردنا اليوم من تايوان، فيبدو أننا حصلنا على تفاصيل إضافية حول هذا الهاتف. ووفقا لهذا التقرير، فيبدو أن هذا الهاتف يحمل إسم HTC Ocean Note ويضم […]
The post تقرير جديد يكشف تفاصيل جديدة مثيرة للإهتمام حول الهاتف HTC Ocean Note appeared first on » تفاصيل
Galaxy S8 ليس هو الهاتف الرائد الوحيد الذي يتطلع إليه العديد من عشاق التقنية في العام المقبل، فهناك الكثير من الأشخاص الذين يتطلعون أيضا إلى الهاتف LG G6 الذي من المفترض أن يأتي ليحل محل الهاتف LG G5...
في حين إنتهت شركة مايكروسوفت مع علامتها التجارية Lumia، فهذا لا يعني بأنها إنتهت من سوق الهواتف الذكية. وكما أشارت العديد من التقارير من قبل، فيبدو أن شركة مايكروسوفت تخطط لإصدار هاتف راقي جديد يحمل...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...